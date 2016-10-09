Бишкек, 9 октября, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Посольство Соединенных Штатов Америки получило информацию о том, что в октябре 2016 года в Киргизии могут произойти террористические атаки, направленные против местных органов власти и иностранных дипломатов, работающих на территории этой среднеазиатской страны, а также похищения людей и захват заложников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Michael Deal Теракт

«Пока нет никаких конкретных угроз в адрес граждан США, посольство хотело бы напомнить соотечественникам, живущим и путешествующим по Киргизской Республике, о необходимости соблюдать меры по обеспечению личной безопасности и проявлять бдительность, находясь в местах массового скопления людей или во время поездок на общественном транспорте», — говорится в сообщении.

Также американское диппредставительство советует гражданам США следовать инструкциям местных властей, особенно в чрезвычайных ситуациях, и отслеживать сообщения местных СМИ и иных источников информации для того, чтобы всегда быть осведомленными о любых возможных угрозах их безопасности.

«Посольство напоминает о необходимости проявлять осторожность в местах проведения митингов или акций протестов, потому что даже мирные демонстрации могут перерасти в беспорядки», — подытожила пресс-служба дипломатического представительства.

ИА REGNUM напоминает, что в конце сентября 2016 года спецслужбы Киргизии смогли предотвратить двойной теракт, обезвредив два самодельных взрывных устройства, заложенные террористами возле магазина в Бишкеке.

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Отметим также, 30 августа 2016 года, террорист-смертник из группировки «Исламское движение Восточного Туркестана» заехал на микроавтобусе на территорию посольства Китая в столице Киргизии и подорвал мощное самодельно взрывное устройство. В результате теракта получили осколочные ранения и травмы несколько человек из обслуживающего персонала китайского диппредставительства. Погибших, не считая самого террориста, нет.

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