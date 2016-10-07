Введение «налога на тунеядство» до 2019 года не предполагается
Москва, 7 октября, 2016, 21:51 — ИА Регнум. «Налог на тунеядство» не вошел в проект федерального бюджета на 2017−2019 года. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин.
Исаак Сайес. Биржа труда. 1937
«Конечно, нет. Потому что нет такого закона», — сказал министр.
Таким образом, страховые взносы на ОМС от неработающих граждан России не входят в проект главного финансового документа страны.
Читайте также: Безработных в России проверят на способность оплачивать социальные взносы
Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее вице-премьер Ольга Голодец в Совфеде сообщила, что в правительстве разрабатывается соответствующий законопроект, однако позднее пресс-служба правительства выступила с опровержением.