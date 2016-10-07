Москва, 7 октября, 2016, 21:51 — ИА Регнум. «Налог на тунеядство» не вошел в проект федерального бюджета на 2017−2019 года. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

«Конечно, нет. Потому что нет такого закона», — сказал министр.

Таким образом, страховые взносы на ОМС от неработающих граждан России не входят в проект главного финансового документа страны.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее вице-премьер Ольга Голодец в Совфеде сообщила, что в правительстве разрабатывается соответствующий законопроект, однако позднее пресс-служба правительства выступила с опровержением.