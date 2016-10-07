Екатеринбург, 7 октября, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отозвала дело о лишении ученой степени министра культуры Российской Федерации (РФ) Владимира Мединского из диссертационного совета Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге. Об этом, как передает газета «Коммерсантъ», рассказал глава аттестационного органа Владимир Филиппов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Мединский

По его словам, данное решение принято в связи с тем, что двухмесячный срок рассмотрения заявления диссертационным советом УрФУ истек еще 17 сентября 2016 г.

Теперь Высшей аттестационной комиссии предстоит решить, в каком диссертационном совете рассмотрят дело об ученой степени Мединского.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с заявлением в Минобрнауки о лишении Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук 25 апреля обратились эксперт сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий, профессор Рязанского госуниверситета им. Сергея Есенина, доктор исторических наук Вячеслав Козляков и профессор РГГУ, доктор исторических наук Константин Ерусалимский.

Заявители считают диссертацию министра культуры РФ «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.» ненаучной, «а местами и прямо абсурдной».

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