Душанбе, 7 октября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в очередной раз вошел в список 500 самых влиятельных мусульман мира, опубликованный Королевским исламским центром стратегических исследований Аммана при поддержке Центра мусульманско-христианского взаимопонимания в Джорджтауне.

Kremlin.ru Эмомали Рахмон

Авторы документа пишут, что Эмомали Рахмон находится на посту главы Таджикистана с 1994 года и переизбирался в 2013 году на четвертый срок. Отмечено также, что он совершил хадж (паломничество к святыням Ислама — прим. ИА REGNUM ). Помимо этого, особое внимание было уделено тому факту, что таджикский лидер сменил свою фамилию с Рахмонова на Рахмон, отказавшись от славянского окончания.

Кроме президента в список вошли еще два представителя Таджикистана — олимпийский чемпион Дилшод Назаров, завоевавший золотую медаль в состязаниях по метанию молота на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, и глава Совета улемов Таджикистана Сайидмукаррам Абдулкодирзода.

Список 500 влиятельнейших мусульман планеты публикуется ежегодно с 2009 года. Ранее Эмомали Рахмон попадал в него в 2013 и в 2015 годах.

ИА REGNUM напоминает, что после того как 4 декабря 2015 года Эмомали Рахмон с женой и двумя дочерями во время своего визита в Саудовскую Аравию совершил малый хадж, в Таджикистане зазвучали предложения о том, чтобы объявить первую леди лидером мусульманок страны. В качестве аргументов в пользу этой инициативы ее авторы приводили тот факт, что Азизамо Саадуллоева стала первой таджикской женщиной, помолившейся внутри мусульманской святыни — Каабы.