Песков: Россия ответит на введение Украиной визового режима
Москва, 7 октября, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации (РФ) Дмитрий Песков прокомментировал возможное введение Украиной визового режима для граждан РФ.
«Если будет принято решение настолько ущемить интересы простых людей и если будет введён визовый режим, то, конечно, эта ситуация будет рассмотрена, — цитирует представителя Кремля RT. — Российская сторона примет те решения, которые посчитает необходимыми в своих интересах».
Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, член фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар заявила, что профильный комитет парламента Украины одобрил постановление о введении визового режима с РФ.
По ее словам, соответствующее постановление о разрыве соглашения между правительствами Украины и РФ о безвизовых поездках граждан Украины и РФ будет рассмотрено Радой в ближайшее время.
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