Москва, 7 октября, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации (РФ) Дмитрий Песков прокомментировал возможное введение Украиной визового режима для граждан РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Если будет принято решение настолько ущемить интересы простых людей и если будет введён визовый режим, то, конечно, эта ситуация будет рассмотрена, — цитирует представителя Кремля RT. — Российская сторона примет те решения, которые посчитает необходимыми в своих интересах».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, член фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар заявила, что профильный комитет парламента Украины одобрил постановление о введении визового режима с РФ.

По ее словам, соответствующее постановление о разрыве соглашения между правительствами Украины и РФ о безвизовых поездках граждан Украины и РФ будет рассмотрено Радой в ближайшее время.

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