Минск, 7 октября, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Власти Белоруссии ведут переговоры о поставках черного золота из Ирана. Об этом, как передает Sputnik, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с парламентариями.

Иран на нефтяном рынке

«Мы (власти Белоруссии) ведем переговоры с Ираном, который мечется с поиском рынка нефти и готов снижать цену», — сказал глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2016 г. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии приняло постановление, согласно которому выросли тарифы на транспортировку российской нефти по территории республики. Новые тарифы вступят в силу через 10 дней после обнародования.

Советник президента ПАО «Транснефть» Игорь Демин назвал повышение тарифов на транзит российского черного золота через Белоруссию «нарушением действующих договоренностей».

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