Барнаул, 7 октября, 2016, 13:39 — ИА Регнум. В городской суд Славгорода направлено уголовное дело, связанное с переделом рынка ритуальных услуг. Подробности сегодня, 7 октября, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Светлана Шаповалова Похоронный бизнес на Алтае

Как установили следователи, в апреле 2016 года директор одного из ООО, осуществляющего деятельность в сфере оказания ритуальных услуг, получил должность руководителя службы ритуальных услуг муниципального унитарного предприятия. Свое назначение он использовал для того, чтобы устранить конкурентов в похоронном бизнесе. Выражалось это в незаконном препятствовании предпринимательской деятельности по захоронению умерших. Проще говоря, новый руководитель службы ритуальных услуг взял и запретил предпринимателям осуществлять работы на территории кладбища.

Уголовное дело возбудили по ч.1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения).

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Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года сферу ритуальных услуг раз за разом сотрясают громкие скандалы. В Костроме чиновник незаконно продавал муниципальную землю под захоронения. В Пятигорске неизвестные разбили около 40 надгробий. Настоящее побоище произошло в Москве: 14 мая на Хованском кладбище в результате вооружённого конфликта погибли три гражданина Таджикистана, 23 человека пострадали.

В Барнауле директор крематория написал заявление правоохранителям, в котором указал на факт передачи информации об умершем третьим лицам.

Годовой оборот похоронного рынка в Алтайском крае — это даже не сотни тысяч, а миллионы рублей: в 2015 году в Алтайском крае умерли 33 тысячи 776 человек, а средняя стоимость одних похорон в регионе сложилась в размере 20 тыс. рублей. Только за их организацию на барнаульских кладбищах, где в прошлом году упокоились 6 684 человека, горожане заплатили более 100 миллионов. Между тем, налогов от всех 230 предприятий, которые по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности занимаются организацией похорон и предоставлением связанных с ними услуг в Алтайском крае, поступило всего 15 млн 677 тыс. рублей.