Москва, 6 октября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. В Москве остаются нерешенными проблемы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в школах и детских садах. Общество не готово к инклюзии, система адаптации детей-инвалидов в обычных группах недоработана, воспитатели и педагоги не обладают необходимыми знаниями, а применяемые технологии в образовательных учреждениях оставляют желать лучшего.

Игорь Ивашевич Знак Инвалид

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На сегодняшний день общее образование в государственных школах и детских садах Москвы получают более 23 000 детей с инвалидностью, что составляет около 60% от общего числа детей-инвалидов в Москве, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель фонда поддержки инвалидов «Сила духа» Александр Шлычков. Остальные обучаются на дому или в специализированных центрах. При этом общая численность педагогов и специалистов, подготовленных к работе с детьми с ограниченными возможностями разных категорий, составляет почти 64 000 человек.

Однако, несмотря на большое число специалистов и растущее год от года количество детей-инвалидов, получающих образование, школы и детские сады нередко сталкиваются с различными сложностями, отметил эксперт. Причем речь идет не только о безбарьерной среде, но и об отсутствии специальных программ, адаптирующих подачу информации под нужды инвалидов. Кроме того, нередки случаи, когда одноклассники обижают детей с инвалидностью.

«Одной из причин такого поведения является недостаток опыта в общении с людьми с ограниченными возможностями. Дети не привыкли видеть инвалидную коляску или протез, и не знают, как вести себя со сверстниками, которые чем-то отличаются от них самих. Поэтому очень важно перестать изолировать детей с инвалидностью и проводить в школах и детсадах отдельные занятия на тему инклюзии. Кроме того, полезным для социальной адаптации было бы наличие во всех учебных заведениях специальных тьюторов, которые могли бы помогать детям в решении различных коммуникационных проблем. Школы, в полной мере обеспеченные такими сотрудниками, смогут оперативно вовлекать детей с инвалидностью в социальную жизнь, что будет способствовать их эффективной реабилитации», — считает Шлычков.

Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента образования Москвы, в любой образовательной организации города обучающимся могут быть созданы специальные условия для получения образования с учетом их психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья на основании заключения центральной психолого-медико-педагогической комиссии и/или индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида.

«В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов, в том числе в вопросах формирования внутренней структуры, утверждения штатного расписания, распределения должностных обязанностей. Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий на получение дошкольного образования и нормативные затраты государственной услуги по осуществлению присмотра и ухода за детьми утверждены постановлением правительства Москвы от 31 августа 2011 года № 407-ПП «О мерах по развитию дошкольного образования в городе Москве», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что для детей-инвалидов введены повышающие коэффициенты к утвержденным нормативам: для обучающихся из числа детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов — 2, а для обучающихся из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов — 3.

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В целом в столице насчитывается достаточное количество специалистов, которые умеют работать с детьми с ОВЗ в индивидуальном порядке или с группой детей с однотипными диагнозами, но практически нет специалистов, которые могли бы включать ребенка с ОВЗ в педагогическую работу, давать ему посильные задания при работе с группой обычных детей, сообщила корреспонденту ИА REGNUM доктор психологических наук, профессор, заведующая лабораторией нейропсихологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, консультант «РЫБАКОВ ФОНД» Татьяна Ахутина.

По ее словам, далеко не многие воспитатели умеют организовывать действия ребенка-инвалида, чтобы он принимал посильное участие в групповой работе. Таким образом, они не обеспечивают развивающий эффект присутствия ребенка с ОВЗ в социальной группе.

«Треть детей мало готовы к школьному образованию, при этом, многие из них, были в детском саду. Наиболее распространенная форма отклонений в развитии — это риск трудностей обучения. Воспитатели повсеместно имеют дело с детьми, которым трудно дается обучающий процесс, называется ли этот детский сад инклюзивным или нет. Но ни в одном учебном заведении из тех, что готовят воспитателей и педагогов, нет курса, посвященного детям с трудностями обучения и методам коррекционно-развивающей работы с ними. Педагоги обучаются этому эмпирическим путем, насколько они успешны в этой работе видно по статистическим цифрам о готовности детей к школе», — пояснила профессор.

Эксперт добавила, что обычный педагог-воспитатель не готов, в силу недостаточной подготовки, так планировать занятие, чтобы оно было интересно группе и давало возможность включаться в него ребенку с инвалидностью. В связи с этим, необходимо улучшить подготовку педагогов младших классов и воспитателей, введя учебный курс о трудностях обучения и методах их профилактики. «Это должен быть курс с лекционными и практическими занятиями. Большой опыт в профилактической и коррекционной работе с детьми с риском трудностей обучения имеют детские нейропсихологи. Обучение работе с другими группами детей с отклонениями в развитии должно планироваться при учете статистической вероятности появления таких детей в детском саду или школе», — отметила она.

Кроме того, стоит обеспечить своевременное повышение квалификации воспитателей — осуществлять подготовку к приему детей с определенными диагнозами. «Она должна включать подготовку к социальной инклюзии, то есть учить не индивидуальной работе, а тому, как внедрять ребенка в группу, чтобы ребенок с ОВЗ мог удержаться в группе и соучаствовать, играть с другими детьми группы», — уточнила эксперт.

Также важно лицензирование готовности детского учреждения к приему детей с определенными диагнозами, которое должно учитывать наличие специалиста с умением оценить совместимость данного ребенка с ОВЗ и данной группы детей и с полномочиями принимать решения о приеме, возможность обеспечения готовности воспитателей к приему ребенка с определенным диагнозом и возможность обеспечения готовности родителей и готовности детей к приему детей с ОВЗ. При этом должен быть применен дифференцированный подход к распределению по садам детей с определенными диагнозами с учетом получения садом лицензии для воспитания детей с ОВЗ с определенным диагнозом.

Ахутина также сообщила, что в мире существуют успешные практики использования электронных технологий для инклюзивного образования, которые можно применять в столице. При этом эксперт признала, что использование электронных технологий не должно мешать главной задаче воспитания — оптимальной социализации детей. «Для этого важно участие ребенка в совместных играх как подвижных, спортивных, так и сюжетно-ролевых (игра в магазин, в школу, поликлинику, игра — путешествие в Африку и тому подобное). Такие игры имеют максимальный развивающий эффект, как с точки зрения эмоциональной, так и познавательной составляющей», — резюмировала она.

Напомним, глава департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что в столице развивается инклюзивное образование, которое предполагает обучение детей с ОВЗ не в специализированной, а в обычной школе. В 2015 году чиновник сообщил, что в городе отмечается рост числа детей с инвалидностью. По его словам, для более 35 000 детей с инвалидностью работают отделения службы ранней помощи, также доступны три формы образования: инклюзивное, коррекционное или дистанционное.

Всего в городе инклюзивное образование реализуют в 186 образовательных учреждениях: дошкольным образованием охвачено более 5 000 детей-инвалидов, общим образованием — более 13 000. Глава ведомства так же отмечал, что число специалистов, работающих с детьми с ОВЗ составляет порядка 50 000 человек. При этом Петросян признал, что в столице отмечается нехватка специальных образовательных программ.

Ранее в мэрии Москвы заявили, что новый стандарт инклюзивного образования будет введен в школах с 1 сентября 2016 года. Как заявила заведующая сектором обеспечения реализации образовательных программ общего образования для лиц с особыми образовательными потребностями департамента образования Москвы Ольга Москвичева, согласно данным за 2014 год по инклюзивным программам работают 316 образовательных учреждений.