Бишкек, 6 октября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Казахстанские операторы связи вернут расценки на интернет-связь для киргизстанских провайдеров на прежний уровень — $10 — $15 (624 — 937 рублей) за мегабитный канал. Как сообщил на пресс-конференции директор Госагентства антимонопольного регулирования Киргизии Болсунбек Казаков, представители двух республик договорились об этом в ходе встречи, состоявшейся накануне, 5 октября.

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«С августа цена была повышена до $30 — $50 (1874 — 3123 рубля) за мегабит. При этом сам Казахстан покупает у России за $2 за мегабит», — сказал он и добавил, что казахская сторона поднимала тарифы на транзит интернета в Киргизию из-за капитальных вложений в строительство дополнительных линий связи.

Также, по словам чиновника, это произошло из-за претензий со стороны провайдеров Казахстана по поводу установленных киргизскими коллегами тарифов в $30 — $40 (1874 — 2578 рублей) за транзит интернета по территории Киргизии. Казахстанские операторы связи посчитали их излишне высокими.

В ответ на вопрос о том, является ли нормальным явлением тот факт, что провайдеры Казахстана покупают мегабитный интернет-канал за $2 (125 рублей), а продают Киргизии уже за $10 — $15 (624 — 937 рублей), Болсунбек Казаков заявил, что этот нюанс находится вне компетенции антимонопольного ведомства, и регулируется за счет конкуренции.

«У нас еще нормальная ситуация. К примеру, в Таджикистане 1 мегабит в секунду стоит $65 (4060 рублей). Везде по-разному», — подытожил директор Госагентства антимонопольного регулирования Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что 10 августа 2016 года, руководство Ассоциации операторов связи Киргизии заявило о том, что казахстанские провайдеры, воспользовавшись тем, что почти все киргизстанские каналы интернет-связи идут через территорию Казахстана, вступили в сговор и подняли для Киргизии расценки на транзит интернета в 2−4 раза. Казахские операторы связи, в свою очередь, выступили с опровержением этой информации.