Москва, 8 октября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. 14 сентября 2016 года в Международном независимом эколого-политологическом университете (Академии МНЭПУ), прошла трехдневная научно-практическая конференция «Экологические угрозы и национальная безопасность России».

pixabay.com Загрязнение воздуха

Участники экологического форума рассказали корреспонденту ИА REGNUM о том, что привело их на это мероприятие, а также о его значимости для понимания и устранения возникающих перед современной Россией угроз.

Открывая конференцию, заместитель главного редактора по науке Информационного агентства ИА REGNUM Андрей Сверчков, особо обратил внимание участников на том, что мировая экологическая повестка сама по себе является угрозой национальной безопасности страны. Так, уже принятый «Монреальский протокол» лишил нашу страну химической и холодильной промышленности. Он также подчеркнул, что новой колоссальной угрозой национальной безопасности России стали подписанные в Париже климатические соглашения.

В свою очередь рассказывая о своих ожиданиях от форума, заведующий отделом моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики РАН им. Келдыша, Вице-президент Нанотехнологического общества России, Георгий Малинецкий отметил, что форум важен не только потому, что Россия столкнулась с рядом новых, доселе не виданных угроз, но и потому, что решать эти проблемы уже завтра предстоит следующему поколению ученых, в том числе и студентам Академии МНЭПУ. Решать, не надеясь на то, что все за них решат наверху.

«Все зависит от нас с вами», — заключил профессор Малинецкий.

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Георгия Малинецкого поддержал Ректор Международного независимого эколого-политологического университета им. Н.Н. Моисеева (Академия МНЭПУ) Сергей Степанов, высказавший убежденность в том, что так или иначе все экологические проблемы решают политики. А также добавил, что «для студентов академии участие в конференции — хорошая возможность получить знания от тех людей, которые эти знания добывают. Это бесценные знания, бесценный опыт, которые можно реализовать только при живом непосредственном участии».

Заведующий лабораторией инновационной деятельности ОАО «Институт микроэкономики» Виктор Потапов заявил о том, что сегодня стоящие перед мировым сообществом экологические проблемы рассматриваются рядом стран как элемент политического и экономического сдерживания. И используются как инструмент неразвития.

Заслуженный профессор МГУ, вице-президент РАЕН, эксперт ООН по химической безопасности Валерий Петросян свое участие в конференции объяснил тем, что, по его словам, «он посчитал своим долгом приехать и рассказать о влиянии химических загрязнений атмосферы на глобальные изменения климата». Это тем более важно, поскольку среди самих климатологов не выработано единого мнения о том, идет ли систематическое потепление климата, или же имеют место глобальные изменения климата. Где-то становится теплее, а где-то ровным счетом наоборот — становится холоднее.

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С большим удовольствием и интересом прослушавший доклады завкафедрой истории Академии МНЭПУ Григорий Шкундин подчеркнул, что только формируя экологическое сознание студентов вне зависимости от выбранной ими специальности, можно рассчитывать на то, что мы продолжим жить в экологически чистом и безопасном мире.

«Поэтому меня поразила в хорошем смысле этого слова широта мышления наших докладчиков», — заключил Шкундин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в стенах Академии МНЭПУ прошел трехдневный климатический форум, участники которой представили проект комплексного подхода по профилактике и защите населения от последствий загрязнения воздуха. Документ охватывает все основные аспекты: от мониторинга и системы оповещения до средств спасения, которые могут сохранить жизнь сотням тысяч людей в год. А также ответили на вопрос о возможности продовольственной революции на базе советских космических биотехнологий 70-х годов с использованием водородных бактерий. И раскрыли тему создания новой экономически эффективной агротехнологической модели для России даже в рамках ВТО и отсутствия государственной поддержки сельского хозяйства.