София, 4 октября, 2016, 00:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов считает президента страны Росена Плевнелиева ответственным за ухудшение отношений с Россией. Об этом он заявил 3 октября в Софии, комментируя выдвижение кандидатуры в президенты от правящей партии ГЕРБ.

Алёша. Пловдив, Болгария

«Его ошибка заключалась в том, что демонстрируя себя ястребом, он испортил наши отношения с Россией», — сказал Борисов, добавив, что говорил об этом Плевнелиеву «и лично, и публично».

«На сегодняшний день, я думаю, что при доброй воле, которая есть у меня, у президента Путина и премьер-министра Медведева, нам удалось урегулировать ситуацию таким образом, что новый президент будет находиться в спокойных отношениях со всеми важными игроками», — отметил Борисов.

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Днём ранее премьер-министр Болгарии официально представил кандидата в президенты от возглавляемой им партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»). Им стала нынешний спикер Народного собрания Болгарии Цецка Цачева.

По мнению Бойко Борисова, новым президентом республики должен стать такой политик, который возьмёт внешнеполитический курс на поддержание хороших отношений со всеми странами. Премьер пообещал, что в случае если ГЕРБ не сможет одержать победу на выборах в первом туре, его правительство уйдёт в отставку.

«Если ГЕРБ проиграет эти выборы в первом туре, в тот же вечер я подам в отставку. Потому что тогда выбирают между партиями, а во втором туре ищут поддержки, люди не идут голосовать. Если мы проиграем, вечером вы получите отставку всего правительства», — заявил Борисов.

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Напомним, президентские выборы в Болгарии назначены на 6 ноября 2016 года. Росен Плевнелиев, занимающий свой пост с января 2012 года, ранее заявил, что он не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок.

За время своего президентства Росен Плевнелиев неоднократно отметился антироссийскими высказываниями. Нынешний болгарский президент обвиняет Кремль в ведении «гибридной войны» и намерениях «дестабилизировать Европу через Балканы». В этой связи Плевнелиев упрекал своих «старших партнёров» в том, что они недостаточно жёстко, по его мнению, реагируют на внешнюю политику Москвы.

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