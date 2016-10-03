Минск, 3 октября, 2016, 23:19 — ИА Регнум.



mfa.gov.by Встреча министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с министром сообщения Латвии Улдисом Аугулисом

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 3 октября провёл переговоры с сопредседателем Белорусско-латвийской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, министром сообщения Латвии Улдисом Аугулисом, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

«В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества в транспортно-транзитной сфере», — сказано в кратком официальном сообщении.

Также сегодня, 3 октября прошли переговоры министра транспорта и коммуникаций Белоруссии Анатолия Сивака с министром инфраструктуры и строительства Польши Анджеем Адамчиком и министром морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Мареком Грубарчиком. Минтранс Белоруссии проинформировал, что обсуждались вопросы белорусско-польского сотрудничества в сфере транспорта.

«Были затронуты темы развития транспортных коридоров и инфраструктуры, сотрудничества в области железнодорожного, автомобильного, авиационного и водного транспорта», — проинформировал Минтранс Белоруссии.

Итогом переговоров стал «ряд договоренностей» и два подписанных меморандума: о взаимопонимании между министерством транспорта и коммуникаций Белоруссии и министерством инфраструктуры и строительства Польши об углублении сотрудничества в области железнодорожного, автомобильного и авиатранспорта, а также о сотрудничестве в области восстановления водного пути Е40 на участке «Днепр-Висла» между министерством транспорта и коммуникаций Белоруссии и министерством морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, идея «балто-черноморского коллектора» активно продвигалась русофобствующими белорусскими националистами в начале 90-х годов прошлого века, однако с приходом к власти Александра Лукашенко была отвергнута. В начале XXI века идея получила новое звучание и нашла отражение в ряде решений властей Белоруссии. Одним из ярким примеров её отработки стали поставки азербайджанской и венесуэльской нефти на белорусские НПЗ. Отработать поставки «альтернативного газа» у правительства Белоруссии не получилось.