Минск, 1 октября, 2016, 21:32 — ИА Регнум. По итогам I полугодия 2016 года торговля товарами и услугами Белоруссии с партнёрами по Евразийскому союзу сократилась до $3,1 млрд, что на 24,9% меньше, чем показатель такого же периода 2015 года. Об этом 30 сентября проинформировал Нацбанк Белоруссии.

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Согласно данным платёжного баланса республики, за январь-июнь Белоруссия экспортировала товаров и услуг на $5,62 млрд (-0,7% к уровню января-июня 2015 года) и импортировала на $7,95 млрд (-12,7%).

В торговле товарами белорусский экспорт (в ценах ФОБ) упал на 6,1% до $4,8426 млрд, а импорт — на 13,3% до $7,3855 млрд. В торговле услугами белорусский экспорт (в ценах ФОБ) упал на 8,2% до $ 778 млн, а импорт сократился на 3,4% до $564,9 млн.

Платежный баланс Белоруссии с государствами — членами ЕАЭС — это статистическая система, в которой отражаются внешнеэкономические операции, произошедшие в течение определенного периода времени между резидентами республики и государствами — членами ЕАЭС. Методологической основой разработки платежного баланса являются подходы, изложенные в шестом издании Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (МВФ, 2009).

В Нацбанке Белоруссии отметили также, что методологические подходы и статистические показатели двустороннего платежного баланса с Россией ежегодно согласовываются с Центробанком РФ. Статистические показатели двустороннего платежного баланса с Казахстаном, Арменией и Киргизией представлены на основе данных белорусской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года Белоруссия улучшила сальдо внешней торговли ценой резкого падения экспорта и внешнего товарооборота в целом. В частности, товарооборот Белоруссии с партнёрами по ЕАЭС составил $28,2045 млрд (-26,7%) с отрицательным для белорусской стороны сальдо (-$6,2105 млрд). При этом взаимная торговля с Казахстаном и Киргизией рухнула почти в два раза, а товарооборот с Россией за 2015 год упал до $27,5333 млрд (-26,3%).

По данным Нацбанка Белоруссии, внешнеторговый оборот товаров и услуг по итогам 2015 года составил $65,5597 млрд — на 24,7% меньше уровня 2014 года. При этом экспорт составил $32,8827 млрд млн (-24,1% к уровню 2014 года), импорт упал до $32,677 млрд (-25,4%). В 2015 году ВВП Белоруссии продолжил падение, что отразилось на сокращении экспорта и импорта. В частности товарооборот Белоруссии с Россией за I полугодие 2016 года упал до $12 млрд (-9,8%).