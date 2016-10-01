Женева, Швейцария, 1 октября, 2016, 04:02 — ИА Регнум. Совет по правам человека ООН принял резолюцию по ситуации в Конго, сообщает Associated Press 1 октября.

channel4.com ООН требует проведения выборов в Конго

В резолюции, принятой советом в Женеве, «решительно осуждается» насилие в столице Конго во время подавления беспорядков 20 сентября. Совет по правам человека также рекомендует «незамедлительное проведение в стране свободных, прозрачных, открытых и мирных выборов».

«Организация Объединенных Наций посылает президенту Кабиле кристально чистое сообщение: необходимо уважать верховенства закона, конституции и избирательного права, в противном случае вы будете привлечены к ответственности перед международным сообществом», — прокомментировал резолюцию участник заседания Совета Димитрис Кристопулос, президент международной правозащитной организации FIDH, которая включает в себя 184 организаций из 120 стран.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, беспорядки в Конго начались 17 сентября с протестов в городе Лумумбаши. Протестующие, возглавляемые вернувшимся из эмиграции лидером оппозиции Этьеном Тшисекеди, требовали отставки главы государства Джозефа Кабилы и срочного проведения в стране президентских выборов. 19 сентября протесты переместились в столицу Конго. 20 сентября военные перекрыли выезды из города, в Киншасу был закрыт доступ журналистам и иностранцам. Восстание было подавлено в течение суток.