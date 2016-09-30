Москва, 30 сентября, 2016, 12:06 — ИА Регнум. В Москве зоозащитники обратились в прокуратуру России и в Черемушкинский районный городской суд столицы с жалобой на бездействие правительства города и полиции в массовой гибели уток в Тимирязевском парке в конце августа и с просьбой возбудить уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Как прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM президент организации «Центр правовой зоозащиты» Светлана Ильинская, поводом к написанию заявлений стали результаты проведенной токсической экспертизы, согласно которой порядка 60 уток, в том числе занесенных в Красную книгу, были отравлены.

Efraimstochter Утки

Зоозащитница сообщила, что в тушках птиц было обнаружено ядовитое вещество, популярное у догхантеров для травли бездомных собак и кошек, — изониазид. При этом она отметила, что о гибели уток сообщили сами жители Тимирязевского района. По ее словам, после случившегося полицейские не нашли следов насильственной смерти птиц, а в департаменте природопользования столицы заявили, что превышений химических веществ в водоеме не зафиксировано. Причина отравления уток осталась не ясна.

По мнению Ильинской, птиц могли отравить коммунальщики, обслуживающие парк. «Я категорически против версии, что уток отравили какие-то живодеры или догхантеры. Это могло быть выгодно только коммунальным службам, которые обслуживают водоем и парк. Начнем с того, что и собак травят в подавляющем большинстве случаев именно они. А полумифические догхантеры придуманы для прикрытия. Кошек в подвалах замуровывают тоже коммунальщики. Причем очевидно, что делается это именно с целью уничтожения животных. К нам поступает немало жалоб, что одновременно с замуровыванием, в подвалах разбрасывается яд в мясной приманке, предназначенный именно для кошек, а не для крыс. Ведь по санитарным правилам травить крыс с использованием мяса запрещено и все специальные средства от крыс изготовляются на основе злаков», — пояснила Ильинская.

Что касается уток, то их уничтожение коммунальщиками давно поставлено на поток, считает зоозащитница. «Только делается это под видом благоустройства. Взять хотя бы строительство вертикальных береговых укреплений на прудах. Они возведены на половине всех московских прудов. Утки приводят утят в такой пруд, а из него они не могут выбраться на берег. В результате, не имея возможности поспать и погреться, они неизбежно погибают в течении нескольких дней. И это тысячи утят за один сезон. Когда мы обратились в Мосводосток (это подрядная организация ЖКХ обслуживающая пруды) с просьбой хотя бы поставить плоты для спасения утят, там выразили озабоченность тем, что если утята будут выживать, они расплодятся, а им это не нужно. Вот такое отношение. У коммунальщиков такое представление, что утки загрязняют воду. Хотя на самом деле это не так. Вода портиться от тех самых вертикальных берегов и очистки их от околоводной растительности, от засыпки берегов щебнем. Все это приводит к развитию бактерий и вредных одноклеточных водорослей, которые разлагаясь, отравляют воду. Но работники ЖКХ совершенно не знают биологию и думают что вредят воде утки. На самом деле вредят они, работники ЖКХ», — полагает Ильинская.

В разрабатываемой экологической стратегии Москвы до 2030 года одним из основных положений является сохранение природного разнообразия биологических видов, природных ландшафтов и естественных экологических систем на территории города, сообщил корреспонденту ИА REGNUM кандидат биологических наук, главный редактор «Красной Книги города Москвы» Борис Самойлов.

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На деле же, как отмечает эксперт, за состоянием городской фауны почти никто не следит. «Хотя есть формально отдел фауны, вроде бы кто-то отвечает, но по факту дикие животные в городе бесхозные. Делают все диаметрально противоположное тому, что заявлено на бумаге, из города изгоняется все живое. В Москве этой проблематикой не занимаются, в структуре управления города все пущено на самотек, и пример с гибелью уток это как раз подтверждает», — пояснил Самойлов.

Биолог подчеркнул, что все документы, регулирующие существование диких животных на территории столицы действуют лишь номинально и давно устарели. «Общая стратегия безнадежно устарела, чтобы исправить ситуацию надо обсуждать вопрос с экспертным сообществом», — резюмировал он.

В свою очередь, глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова («Единая Россия») сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что разрабатываемый с 2015 года законопроект, защищающий диких и экзотических животных в Москве будет рассмотрен депутатами в первом чтении только в октябре 2016 года. По ее словам, закон должен ужесточить ответственность за жестокое обращение с дикими животными.

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Напомним, в Москве неоднократно выявляли случаи отравления диких животных. В парках и во дворовых территориях от отравления гибли собаки и кошки, в том числе и домашние. По мнению зоозащитников, изменить ситуацию мешают проблемы на законодательном уровне, а травить животных будут до тех пор, пока это выгодно коррупционерам.