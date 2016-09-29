Минск, 29 сентября, 2016, 20:08 — ИА Регнум.



president.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пекинском аэропорту Шоуду, 28 сентября 2016 года

Совместную декларацию Белоруссии и КНР об установлении отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества подписали 29 сентября в Пекине Александр Лукашенко и Си Цзиньпин, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«В документе закреплено намерение непрерывно углублять политическое взаимодоверие и сотрудничество в различных областях, наращивать контакты между народами и гуманитарные обмены, обогащать составляющую белорусско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства, развивать «всепогодную дружбу». Значительное внимание в декларации также уделено экономическому блоку сотрудничества, совместному продвижению проекта Экономического пояса Шелкового пути», — проинформировала президентская пресс-служба.

Кроме того, в присутствии председателя КНР и президента Белоруссии были подписаны почти три десятка соглашений и меморандумов о развитии сотрудничества в различных сферах. Лукашенко наградил Си Цзиньпина орденом «За укрепление мира и дружбы» за большой личный вклад в развитие торгово-экономических, научно-технических, гуманитарных связей между Белоруссией и Китаем, исключительные заслуги в укреплении дружественных отношений и сотрудничества между государствами, сказано в официальном сообщении. В нём отмечено: «Председатель КНР стал первым, кто удостоен этой награды».

Также 29 сентября Лукашенко провёл переговоры с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном и председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Юй Чжэншэном. Визит белорусского политика в КНР продолжится 30 сентября.

«Запланирована встреча с премьером Государственного совета КНР и. Кроме того, Александр Лукашенко посетит Пекинский университет, где встретится с руководством вуза, студентами, ответит на их вопросы», — напомнили в пресс-службе президента Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии третий год длится социально-экономический кризис, сопровождающийся падением ВВП и реальных доходов населения. Надежды официального Минска на помощь китайского «стратегического партнёра», считают белорусские независимые эксперты, не оправдались.