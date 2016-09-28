Москва, 28 сентября, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Производство рыбной продукции в России за 8 месяцев 2016 года выросло на 4% к уровню 2015 года — до 2,75 млн тонн. При этом экспорт рыбы и морепродуктов сократился на 5,3%, их импортные поставки снизились на 13%, сообщили в Росрыболовстве.

Ян ван Кессель Старший. Рыба в пейзаже. 1656

С января по август предприятия РФ выпустили 111,2 тыс. тонн мороженого рыбного филе. Это на 24,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство мороженой сельди выросло к уровню 2015 г. на 24,5%, до 181,8 тыс. тонн, сельди всех видов обработки — на 18,1%, до 220,8 тыс. тонн; рыбных консервов — на 4,4%, до 365,2 тыс. условных банок.

Объем экспорта рыбы и морепродуктов за восемь месяцев сократился на 5,3% по сравнению с показателем на отчетную дату прошлого года и составил 1,179 млн тонн. Снижение произошло за счет сокращения поставок мороженой рыбы, при этом возрос экспорт переработанной продукции.

Объем импорта рыбной продукции в РФ за 8 месяцев уменьшился на 13% и составил 307,5 тыс. тонн. Мороженой мойвы ввезено 8,6 тыс. тонн (-69,5%), мороженой сельди — 11,7 тыс. тонн (-53%), мороженого лосося — 28,6 тыс. тонн (-20,1%). При этом увеличился импорт мороженой скумбрии — на 32,2% к уровню 2015 г., до 39,4 тыс. тонн, а также мороженой форели — на 55%, до 7,9 тыс. тонн.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года распоряжением правительства РФ субъектам Федерации выделено 348,7 миллиона рублей на субсидирование проектов в области аквакультуры. В 2016 году из федерального бюджета субсидии будут распределены между бюджетами шести регионов России на развитие рыбохозяйственного комплекса.

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