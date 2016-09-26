Чебоксары, 26 сентября, 2016, 23:23 — ИА Регнум. Власти Чувашии в очередной раз подняли проблему алкоголизации населения, которая является одной из основных причин отравлений и смертности в структуре внешних причин. По данному показателю регион — в «числе худших» в стране, на что обратила внимание в ходе своего визита в Чувашию глава Минздрава Вероника Скворцова. На протяжении последних лет проблема кардинально не решалась. И главе Чувашии Михаилу Игнатьеву гораздо удобнее было придать вопросу политический окрас, попытавшись свалить проблему на оппозицию, чем разглядеть сомнительных бизнесменов в своих рядах, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

ИА REGNUM Бизнес любой ценой

В ходе планёрки в администрации главы республики был поднят вопрос о «палёной» алкогольной продукции, «разливайках» и продаже «фанфуриков». Замруководителя администрации главы Чувашии Алексей Метелкин сообщил, что в ходе проверочных мероприятий было выявлено четыре объекта торговли в Чебоксарах и Новочебоксарске, где «осуществляется свободная реализация спиртосодержащих жидкостей в малообъёмных тарах» («фанфуриков»). В релизе сообщается, что в их числе — торговый павильон в столице Чувашии, собственником которого является депутат Чебоксарского городского собрания Юрий Борисов («Единая Россия»).

«Ни нравственности, ни морали, ни этики — бизнес любой ценой», — цитирует пресс-служба признание главы Чувашии Михаила Игнатьева. Руководитель региона также попросил главу Чебоксар, лидера городских единороссов Леонида Черкесова «вынести в адрес Юрия Борисова партийное взыскание». Напомним, в 2015 году официальный доход депутата составил 48,3 млн рублей, по уровню заработка это — второй показатель в столичном парламентском корпусе.

И это не первый случай, когда «фанфурики» продают, что называется, под носом. В 2014 году в ходе рабочей поездки Михаила Игнатьева в Алатырь «фанфурики» были выявлены в аптеке государственной сети «Фармация», хотя именно эта сеть одной из первых подписала меморандум об отказе от их продажи.

Напомним, в 2011 году Михаил Игнатьев пытался объяснить наличие алкогольного контрафакта в Чувашии происками политических оппонентов. В разгар агитационной борьбы он публично высказал свои подозрения о том, что «Справедливая Россия» издаёт агитационные материалы за счёт сомнительного бизнеса — от продажи «палёной» водки. Оскорблённые высказыванием справороссы подали в суд, который тогда постановил, что с учётом «содержания и тона», контекста выступления данные высказывания являются оценочными и не могут быть признаны утверждениями, то есть не являются предметом судебной защиты.

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В 2012 году проблемой пьянства и алкоголизма озаботились депутаты Госсовета Чувашии, развернув борьбу с «фанфуриками». Эта проблема для Чувашии настолько острая и едва ли не критическая, что народные избранники обратились сразу к премьер-министру России Дмитрию Медведеву — с письмом о «необходимости принятия срочных мер для упорядочения оборота спиртосодержащей продукции».

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О том, что на рынке реализации алкогольной продукции до сих пор нет порядка, и не помогают публичные обращения даже к главе региона, говорит и ряд других примеров. В частности, в июле 2016 года в ходе открытия новой поликлиники в микрорайоне «Садовый» горожане обратились к Михаилу Игнатьеву с просьбой закрыть питейное заведение, расположенное в одном здании с лечебным учреждением. Сегодня предприниматель только перенёс вход в питейное заведение в другую сторону и продолжает работать, констатировал Игнатьев качество исполнения его поручения. В Моргаушском районе ещё в начале 2016 года в ходе посещения торговых точек были выявлены нарушения, однако предприятие до сих пор не закрыто. Отметим, что право выдачи и отзыва лицензии на реализацию алкогольной продукции есть только у Минэкономразвития.

В столице Чувашии, по данным администрации Чебоксар, в многоквартирных домах работает 31 «разливайка», где ведется круглосуточная торговля алкоголем. В мэрии заверяют, что после ужесточения требований и введением новых требований по площади половина из них не будет соответствовать требованиям и будет закрыта. Между тем, по данным МВД по Чувашии, 50% всех преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения. «Преступления в большей части совершаются в местах «разливаек». Мы вынуждены активно приближать наши наружные службы к этим точкам. Каждый день выписываем порядка 300 административных протоколов», — сказал врио заместителя министра внутренних дел по Чувашской Республике Александр Кожемяков.

Михаил Игнатьев напомнил, что в ходе визита в Чувашию министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в качестве одной из значимых причин, влияющих на показатели смертности населения, назвала высокий уровень алкоголизации населения республики. И это несмотря на то, что в Чувашии количество умерших от воздействия алкоголя сократилось на 32% по сравнению с прошлым годом, случаев отравления от спиртосодержащей продукции — на 15%. «Мы вкладываем миллиарды рублей в модернизацию системы здравоохранения, выполняем индикативные показатели, определенные в указах президента России, но по показателям смертности от внешних причин, алкоголизма республика в числе худших», — констатировал глава республики.

По данным Минэкономразвития, на территории Чувашии реализацией алкогольной продукцией занимаются 700 организаций. С начала года по итогам лицензионного контроля к административной ответственности привлечены один предприниматель и девять организаций на сумму 1,3 млн рублей. Выявлены четыре организации, продававшие алкоголь с поддельными федеральными специальными марками. Полицией изъято из оборота 4,8 тыс. литров контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

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Отметим, в 2015 году Чувашия прогремела на всю страну в связи с массовыми алкогольными отравлениями, в том числе смертельными. В ноябре три человека погибли после употреблении рома с этикеткой Bacardi Black, который приобретался вне торговой сети. По данному факту расследование уголовного дела продолжается. Задержаны четверо подозреваемых, которые, по данным СКР, в отсутствие лицензии организовали в Чебоксарах и Алатыре сбыт по низким ценам спиртосодержащей продукции под видом элитного алкоголя (стоимость литровой бутылки составляла 200 рублей). Изъято около 2000 коробок со спиртосодержащей продукцией, в каждой из которых было до 20 бутылок. По данным следствия, их продавали под видом настоящего алкоголя (водка, ром, виски, коньяк), но по низкой цене. «Акцизные марки были поддельные», — говорят в следственном управлении. Помимо этого, к уголовной ответственности продолжают привлекать бутлегеров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чувашия вошла в число самых «пьющих» регионов страны: по данным рейтинга, составленном в рамках проекта «Трезвая Россия», республика заняла 72 место из 85. Напомним, в Чувашии по итогам 2014 года значительно выше среднероссийского показателя была смертность от внешних причин (в РФ — 118,8 на 100 тыс. населения, в ПФО — 133,9, в Чувашии — 196,8). По сравнению с 2012 годом рост составил 3%. Наибольший удельный вес в структуре смертности от внешних причин занимают транспортные травмы (12,8%) и отравления алкоголем (6,5%). В январе-сентябре 2015 года зарегистрировано 972 случая отравления от употребления спиртсодержащей продукции, что на 29,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

На этом фоне правительство Чувашии выделило 67 млн рублей субсидий ОАО «Росспиртпром», обратив на себя внимание прокуратуры республики и УФАС, которое сочло эту поддержку незаконной.

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