Минск, 26 сентября, 2016, 22:48 — ИА Регнум.



Цитата из м/с «Приключения капитана Врунгеля». реж. Давид Черкасский. 1976-1979. СССР Фукс с белками

В Белоруссии решена проблема беженцев, коих с одной только Украины насчитывается более 160 тысяч. Об этом 23 сентября в Нью-Йорке заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя «Радио ООН».

На официальном сайте белорусского министерства опубликована стенограмма интервью Макея. Одним из вопросов в ходе беседы бала проблема беженцев. Как выяснилось, в официальный Минск предоставил статус беженцев гораздо большему количеству граждан Украины, чем известно УВКБ ООН.

«Проблему надо решать. Мы это чувствуем на себе — у нас более 160 тысяч беженцев с Украины. Сейчас число не растет, остановилось. Но мы вынуждены были в свое время принимать экстренные решения, которые должны были привести к тому, чтобы эти люди не чувствовали себя как оказавшиеся в какой-то беде. Указом президента были предоставлены специальные преференции для этих лиц, связанные с получением работы, жилья, с доступом к образованию и так далее. Фактически, мы создали для них такие же права, как и для белорусов. И это важно», — сообщил глава МИД Белоруссии.

Макей также отметил: «Проблема, конечно, глобальная, но у нас, в Белоруссии, на этом этапе она решена. Надеемся, что больше таких волн в будущем не будет. Но мы, со стороны наблюдая за тем, что происходит в Европе, считаем, что нужно принимать быстрые, четкие и конкретные решения, иначе скоро европейцы будут думать о сохранении европейской идентичности».

«И, конечно же, говоря о беженцах с Украины, надо отметить, что мы, фактически, единые народы. Мы близкие по духу. У нас похожий менталитет, похожая психология. Поэтому, конечно, им проще интегрироваться в наше общество, нежели представителям с Ближнего Востока», — сказал министр.

Напомним, 13 сентября представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Жан Ив Бушарди посетил МВД республики, где провёл переговоры с замминистра внутренних дел Николаем Мельченко. Темой встречи стало оказание помощи гражданам Украины. Согласно сообщению пресс-службы МВД Белоруссии, Мельченко «поблагодарил гостя за высокую оценку совместной деятельности и, переходя к обсуждению вопросов повестки дня, отметил тенденцию увеличения количества иностранных граждан, которые обращаются в компетентные органы нашей страны за предоставлением статуса беженца». Численность количество беженцев с Украины и Новороссии в белорусском министерстве не назвали.

До этого, 30 марта Александр Лукашенко в ходе переговоров с заместителем помощника министра обороны США Майклом Карпентером заявил: «160 тысяч беженцев сегодня с Украины находятся на территории Белоруссии. И вы имейте ввиду, что мы этим гражданам украинским предоставили равные права с гражданами Белоруссии, и в приоритетном порядке мы их трудоустроили».

Отметим, что в 2015 году МВД Белоруссии отрицало предоставление статуса беженца гражданам Украины. При этом начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии полковник Алексей Бегун сообщил, что в 2015 году поток беженцев из Украины не уменьшился.

МВД Белоруссии опубликовало справку о миграционной обстановке в республике по состоянию на 1 июля, в которой о беженцах из Украины нет ни слова. При этом отмечено: «В течение первого полугодия 2016 года с ходатайствами о защите обратились 314 иностранцев, в том числе по странам происхождения: Украина — 245 (78%), Афганистан — 20 (6%), Сирия — 10 (3%), Ирак — 10 (3%), Йемен — 9 (2,8%), Ливан — 5 (1,6%), Грузия, Эритрея, Иран, Пакистан, Египет, Турция, Литва, Болгария, Россия — 15 (4,7%)».

Законодательством Белоруссии предусмотрены четыре формы защиты, которые могут быть предоставлены иностранным гражданам и лицам без гражданства: убежище; статус беженца; дополнительная защита; временная защита. Откуда появилась цифра «более 160 тысяч беженцев с Украины» в МВД Белоруссии пояснить не могут.

Ситуация с беженцами с Украины постепенно менялась. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии полковник Алексей Бегун 25 июля заявил, что всего в Белоруссии дополнительную защиту получили около 1,4 тыс граждан Украины, Сирии и Афганистана и ещё 928 иностранных граждан получили статус беженца. Среди последних он упомянул и граждан Украины. Выступая 1 августа, Бегун назвал количество беженцев в Белоруссии, получивших такой юридический статус: 926 человек. Таким образом, если сопоставить заявления МИД и МВД Белоруссии, численность украинских беженцев в Белоруссии за месяц с лишним выросла на порядки.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января было опубликовано постановление МВД Белоруссии «Об установлении распределительных квот регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь на 2016 год» № 371 от 28 декабря 2015 года. Документом предписывалось: «Установить на 2016 год для подразделений по гражданству и миграции управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов следующие распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь: Брестская область — 200 человек; Витебская область — 250 человек, Гомельская область — 250 человек, Гродненская область — 150 человек, Минская область — 175 человек, Могилевская область — 175 человек».