Минск, 26 сентября, 2016, 15:29 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Александр Лукашенко 28−30 сентября совершит государственный визит в Китайскую Народную Республику, где встретился с председателем КНР и высшим руководством республики, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Программой визита запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По их итогам ожидается подписание около 30 международных документов о развитии сотрудничества в политической, экономической и социальной сферах», — сказано в официальном сообщении.

Кроме того, запланированы другие встречи в Пекине — с главой Госсовета КНР Ли Кэцяном, председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Юй Чжэншэном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном. Лукашенко также посетит Пекинский университет, где встретится с руководством вуза и студентами.

Напомним, 21 сентября официальный представитель МИД КНР Лу Кан проинформировал журналистов о визите Лукашенко в КНР по приглашению Си Цзиньпина, однако не уточнил подробностей запланированных встреч. О подготовке визита стало известно в июне, а в июле пресс-служба президента Белоруссии уточнила: визит состоится в конце сентября. С белорусской стороны не уточнялись ни сроки, ни программа визита. Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа замглавы Администрации президента Белоруссии Николай Снопков заявил, станет «прорывным» и даст начало новому этапу в политическом и экономическом сотрудничестве между РБ и КНР. Независимые эксперты не ждут сенсаций от визита Лукашенко в Китай, констатируя сокращение инвестиций из Поднебесной и рост отрицательного сальдо белоруской стороны во взаимной торговле.