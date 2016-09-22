Минск, 23 сентября, 2016, 02:34 — ИА Регнум.



avtotransport.org Производственные корпуса китайско-белорусского СП «Белджи»

Производственные корпуса китайско-белорусского СП «Белджи» в Минской области уже построены, а в I полугодии 2017 года «будет введено в эксплуатацию оборудование, отработана модель, проведены соответствующие испытания». Об этом 22 сентября на пресс-конференции в Минске, посвященной Дню машиностроителя, заявил замминистра промышленности Белоруссии Геннадий Свидерский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Говоря о перспективах сбыта продукции завода мощностью 60 тысяч автомобилей в год, чиновник признал, что они туманны. Сбывать продукцию предполагалось в Россию, однако там излишек своих мощностей и падение спроса, поэтому где планируется продать огромные по меркам республики объёмы — не понятно. Замминистра промышленности Белоруссии пообещал найти рынки сбыта для серийного производства автомобилей китайской марки Geely.

Пока же «Белджи» не работает на полную мощность, признал Свидерский. Действующее в деревне Обчак под Минском ещё одно предприятие по сборке китайских автомобилей — СП ЗАО «Юнисон», также ориентировано на российский рынок, но без масштабных замахов и, как следствие — меньших проблем.

Замминистра сообщил также, что китайский производитель работает над созданием электромобиля и не исключено, что в 2017 году такой автомобиль появится в ассортименте «Белджи». Однако пока сборка таких автомобилей не выгодна из-за отсутствия должного объёма локализации и, соответственно, высоких ввозных пошлин, что сказывается на конечной стоимости электрокара, отметил он.

Напомним, 7 апреля Александр Лукашенко посетил МАЗ и заявил, что пересадит чиновников на китайские автомобили белорусской сборки марки «Джили». Он также заявил: «Нам надо делать электромобили. Обязательно электромобили!»

Затем, 6 мая, Александр Лукашенко заявил, что белорусско-китайское СП «БелДжи» сможет предложить белорусам доступный по цене и качеству автомобиль, обеспеченный должным уровнем сервиса. Ранее руководитель постсоветской республики неоднократно называл собранные под Борисовом китайские автомобили «белорусскими», причём столь отменного качества, что «Европа стонет от этого». Однако по факту продажи собранных в Белоруссии «китайцев» как в самой постсоветской республике, так и в России не впечатляют.

Независимые эксперты говорят о неудачном времени старта проекта — и в России, и в Белоруссии продажи автомобилей падают, что объясняется падением платежеспособного спроса. Они также говорят о фактическом реэкспорте китайских автомобилей в Россию, так как в Белоруссию они прибывают частично разукомплектованными. Сам Лукашенко предпочитает немецкие и английские автомобили, швейцарские часы и друге «импортозаместительные» товары.

Как сообщало ИА REGNUM, постановлением Совмина Белоруссии №443 от 9 июня председатель правительства Андрей Кобяков назначен куратором реализуемого СЗАО «БелДжи» проекта по созданию производства по сборке легковых автомобилей китайской марки Geely. В 2016 году этих автомобилей из Белоруссии экспортировано почти в два раза меньше, чем годом ранее. Первый автомобиль этой марки был собран в Белоруссии в феврале 2013 года.