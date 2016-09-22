Москва, 22 сентября, 2016, 21:32 — ИА Регнум.



bnsib.ru Сотрудники «Белоруснефть» на объекте

Соглашение о сотрудничестве в области недропользования между Россией и Белоруссией подписано 21 сентября в рамках VII Тюменского инновационного нефтегазового форума, сообщает Минприроды РФ.

Соглашение подписали глава Минприроды России Сергей Донской и его белорусский коллега Андрей Ковхуто. Документ планируется реализовать в рамках Плана действий по гармонизации подходов государственного регулирования в области изучения и освоения месторождений углеводородного сырья на 2016−2017 годы, сообщили в министерстве.

«Мы убеждены в необходимости развития и укрепления отношений между Россией и Республикой Беларусь, сохранения и развития традиционных связей наших стран в области недропользования. Тем более, что у нас накоплен богатый опыт совместной работы в области изучения недр, продолжавшийся не одно десятилетие», — заявил Донской.

По его мнению, достигнутые договорённости позволят России и Белоруссии создать единую нормативную и методическую основу подсчёта и разработки запасов полезных ископаемых. В частности, Белоруссия возьмёт за основу новую российскую классификацию, разработанную на основе международных стандартов. Соглашение также позволит объединить усилия в выработке наиболее оптимальных решений при вовлечении в разработку трудноизвлекаемых запасов, а также будет способствовать внедрению передовых технологий повышения нефтеотдачи на основе обмена опытом между специалистами Союзного государства.

«Донской также подчеркнул, что в ближайшей перспективе минерально-сырьевой комплекс сохранит статус одного из самых социально-значимых секторов российской экономики и создаст необходимые условия для перевода отечественной промышленности на новый технологический уклад», — проинформировали в министерстве.

В рамках форума также было подписано соглашение о намерениях между правительством Тюменской области и белорусским госпредприятием РУП ПО «Белоруснефть». Документ скрепили подписями губернатор Владимир Якушев и гендиректор белорусской госкомпании Александр Ляхов.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусская госкомпания «Белоруснефть», подчинённая госконцерну «Белнефтехим», не первый год добывает нефть в России. Александр Лукашенко неоднократно озвучивал обиды на российское руководство, которое якобы «не даёт» белорусским компаниям добывать углеводороды в России. На самом деле такая возможность существовала всегда, но через рыночные механизмы, которыми официальный Минск не желал пользоваться. В конечном итоге «Белнефтехим» решился продемонстрировать свой высочайший уровень в добыче российской нефти: в 2013 году ПО «Белоруснефть» через свою дочернюю компанию ООО «Белоруснефть-Сибирь» приобрела у ВТБ 100% акций российской нефтедобывающей компании ОАО «НК «Янгпур».