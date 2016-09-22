Москва, 22 сентября, 2016, 19:40 — ИА Регнум.



пресс-служба Россельхознадзора

Реагируя на критику представителей Минсельхозпрода и других чиновников Белоруссии, Россельхознадзор 22 сентября опубликовал факты поставок в Россию из Белоруссии контрабанды, фальсифицированной и опасной для здоровья человека продукции. ИА REGNUM полностью публикует комментарий российского ведомства «в отношении сложностей с поставками белорусской продукции на территорию России»:

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, не желая вступать в словесную полемику с белорусскими коллегами, которые весьма критично высказываются в отношении действий Службы, а также, учитывая негодование начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Республики Беларусь Алексея Богданова «вольным» отношением российского Ведомства к статистическим данным, считает необходимым довести до общественности конкретные отдельные примеры нарушений, выявленных Службой при поставках белорусской продукции на территорию России за последнее время.

Вместе с тем, следует отметить, что Россельхознадзор приводит не данные статистики, а данные учета, получаемые с временных пунктов пропуска Россельхознадзора, расположенных на административной границе РФ и Белоруссии. Особо отмечаем, что, согласно существующей договоренности с белорусской стороной, вся продукция, поступающая с их территории, должна проходить через эти пункты пропуска.

Тем не менее, исходя из данных, приводимых г-ном Богдановым в отношении объемов поставок белорусской продукции в Россию, можно сделать вывод, что порядка 30% этой продукции идет в обход такого контроля. Россельхознадзор же в своей работе комментирует только ту продукцию, которую видит и которая поступает на территорию России по уведомлению.

Фальсификат, поступающий на территорию России из Белоруссии

Ведомство регулярно фиксирует попытки поставок на территорию России белорусской продукции, несоответствующей заявленным свойствам. Иными словами — фальсификат. Вот только несколько свежих осенних примеров:

— ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Любанский филиал (несоответствие жирно-кислотного состава сливочного масла, заявленного на упаковке — 2.09.2016);

— ПУП «Каменецкий сыродельный завод» (несоответствие массовой доли молочного жира в сырном продукте — 09.09.2016, несоответствие массовой доли консервантов в сырном продукте);

— ОАО «Минский молочный завод №1» (выявление несоответствий массовой доли белка в сметане — 01.09.2016, молоке — 01.09.2016 (2 случая), в молоке — 08.09 2016);

— ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (выявление несоответствия массовой доли белка в сыре — 01.09.2016, несоответствие массовой доли белка сухого молока в сухом обезжиренном молочном остатке — 30.08.2016);

— ОАО «Туровский молочный комбинат» (несоответствие массовой доли белка в сыре (2 случая) — 08.09.2016);

— Молочная компания «Новогрудские дары» (выявление несоответствия массовой доли белка в сыре — 1.09.2016);

— ОАО «Молочный мир» (выявление массовой доли белка в питьевом молоке — 01.09.2016 (2 случая);

— ОАО «Савушкин продукт» (выявление несоответствия массовой доли жира в сыре — 26.08.2016, массовой доли белка в кефире — 08.09.2016).

Ввоз санкционной продукции

Уже стало некой традицией при ведении диалога с белорусскими коллегами выносить на повестку дня тему ввоза на территорию России санкционной продукции. Как правило, указанные нелегальные действия осуществляется двумя способами — ввозят продукцию под видом белорусской, либо на внешней границе Таможенного союза допускают ввоз такой продукции по поддельным документам. И тот, и другой вариант, очевидно, экономически выгоден. Возможно, именно поэтому работа по предотвращению таких фактов проводится в недопустимо пассивном формате.

Приведенные ниже фотографии — явное тому подтверждение:

пресс-служба Россельхознадзора

Еще фотоматериалы можно посмотреть здесь.

Отклонения в части пищевой безопасности

Если фальсификат продукции далеко не всегда представляет угрозу для здоровья россиян, то регулярные выявления в белорусской продукции отклонений в части ее безопасности, несомненно, могут привести к самым негативным последствиям. Вот последние случаи ввоза в Россию опасной продукции:

— ОАО «Скидельский Агрокомбинат» филиал «Скидельская птицефабрика» (выявление бактерий рода Listeria в мясе птицы охлажденной — 13.09.2016);

— СООО «Чизмастер» (первичное выявление Listeria monocytogenes в форели слабосоленой — 02.09.2016);

— ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» (первичное выявление Listeria monocytogenes в тушке цыпленка-бройлера — 07.09.2016);

— ООО «Камчатская рыба» (первичное выявление Listeria monocytogenes в филе форели слабосоленой — 02.09.2016, несоответствия поваренной соли в филе форели слабосоленой — 02.09.2016);

— СЗАО «Белатмит» (первичное выявление ДНК мясной продукции, не заявленных производителем 07.09.2016 — 4 случая);

— ОАО «Смолевичи бройлер» (выявление бактерии рода Salmonella в тушке цыпленка-бройлера — 05.09.2016);

— ОАО «Беловежский» (первичное выявление бактерий рода Listeria в мясе свинины охлажденной — 14.09.2016);

Как показывает анализ Службы, со стороны Государственной ветеринарной службы Республики Беларусь практически не предпринимаются меры в отношении возвращенной продукции с целью исключения ее повторного направления в адрес российских получателей в сопровождении вновь выданного комплекта документов. Лица, допустившие нарушения при отгрузках, к ответственности не привлекаются. Так, только за две недели сентября текущего года по причине выдачи документов с авансовыми датами выработки, повторным клеймением мяса, неудовлетворительным санитарным состоянием транспортных средств и самой продукции, а также не полностью или неверно заполненными ветеринарно-сопроводительными документами на белорусско-российской административной границе возвращено 8 партий молочной и мясной продукции.

Приведенные ниже фотографии, не требуя дополнительных пояснений, отражают неприемлемое состояние поставляемой белорусской продукции.

Фотоматериалы можно посмотреть здесь и здесь.

Стоит отметить, что об этих (и десятках других) фактах Россельхознадзор ставил в известность белорусских коллег, обращаясь с просьбой ввести режим усиленного лабораторного контроля на предприятиях, провести соответствующие расследования. Однако, как правило, расследования проводятся областными ветеринарными службами Белоруссии, которые регулярно рапортуют главному ветеринарному врачу Александру Субботину об отсутствии серьезных проблем в рассматриваемом вопросе. К сожалению, Россельхознадзор понимает, что г-н Субботин далеко не всегда может это перепроверить.

Справедливости ради стоит сказать, что из переписки Россельхознадзора с белорусскими коллегам сегодня можно составлять многотомники, в которых подробно отражены многочисленные нарушения, регулярно допускаемые белорусской стороной. Однако ее содержание начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ г-н Богданов, видимо, предпочитает изучать в одиночестве и доводить до своего руководства в весьма вольной интерпретации, направленной на достижение неких личных целей, а не на конструктивное сотрудничество ветеринарных служб России и Белоруссии.

Учитывая вышеизложенное, не исключено, что ведомственные чиновники Белоруссии, особенно областные, вводят руководство страны в заблуждение. А отдельные персоны, такие как г-н Богданов, видимо, еще и используют сложившуюся ситуацию с целью личного пиара на фоне активного интереса со стороны представителей средств массовой информации».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября Россельхознадзор распространил сообщение «О несостоятельности сетований по поводу ограниченности возможностей для доступа белорусской продукции на российский рынок», отреагировав на обвинения правительства РФ и Россельхознадзора, высказанные Александром Лукашенко в ходе переговоров с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Григорием Рапотой и растиражированные СМИ, в том числе всеми каналами государственного телевидения Белоруссии. До этого Лукашенко неоднократно обвинял Россельхознадзор в предвзятом отношении к поставкам из Белоруссии, однако многочисленные факты поставок из Белоруссии недоброкачественных и опасных для здоровья человека продуктов питания, а также огромного потока контрабанды из «белорусского продовольственного оффшора» заставляли чиновников Белоруссии признавать наличие проблем и хотя бы непублично реагировать.

Отметим, что общественность Белоруссии плохо информирована о проблемах поставок продовольствия из Белоруссии в Россию, в том числе контрабанды и фальсификата белорусского производства. Сведений о сбыте возвращённой Россельхознадзором недоброкачественной и опасной для здоровья продукции в открытых источниках почти нет, что является поводом для обеспокоенности за здоровье белорусских покупателей.

Также отметим, что российские СМИ ограничены в вещании на Белоруссию. Информационное пространство республики фактически поделено между госагитпропом и прозападными русофобскими изданиями, формирующими неполный и тенденциозный взгляд на события, в том числе и в белорусско-российских отношениях.