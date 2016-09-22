Сочи, Краснодарский край, 22 сентября, 2016, 07:54 — ИА Регнум. Жители Сочи взывают о помощи. Курорт, по их словам, находится на грани мусорной, экологической и эпидемиологической катастрофы. С требованием навести порядок с санитарной безопасностью они намерены обратиться не только к главному санитарному врачу РФ, но и дойти до Генпрокурора РФ и до президента страны. Сбор подписей под соответствующей петицией, размещенной на популярной платформе для гражданских инициатив в сети интернет, уже начался.

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Как передает корреспондент ИА REGNUM, за два дня солидарность с автором петиции — жительницей Сочи Еленой Шеметовой выразили уже более 570 человек.

«Город, в который всей страной вложено столько сил и средств, задыхается от зловония и готов к эпидемиям», — отмечается в обращении.

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К этому, по словам подписантов, привели недостроенные очистные сооружения, слив канализации и отходов жизнедеятельности в реки и море, неорганизованный вывоз мусора, переходящий из рук в руки мусороперерабатывающий комплекс.

«Вечером, вместо того, чтобы дышать прохладным свежим воздухом, приходится задраивать все двери-окна, чтоб не пустить весь этот смрад в дом. Погулять по городу невозможно, люди чуть ли не бегом перемещаются, заткнув носы платком, постоянные позывы к рвоте от непереносимой вони», — делится еще одна жительница курорта Елена К.

Обещание, которое администрация города дала еще в июле по вывозу из города «мусорного Памира», возникшего на территории мусороперерабатывающего комплекса, по словам автора петиции, не выполнено до сих пор. В результате сочинцы и гости курорта большую часть лета и осень дышат запахами свалки.

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«Но зловоние не так опасно, как перспектива возникновения эпидемий. Прокуратура и санитарные службы бездействуют, а Роспотребнадзор успокаивает благостными отчетами, вопреки очевидному. Будем ждать вспышек холеры или дизентерии на мировом курорте?» — вопрошают горожане.

«Жесть полная. Из города сделали помойку. Курорт мирового уровня??? Или всё-таки помойка вселенского масштаба? Местная власть импотентна. Надежда на то, что с помощью петиции нас услышит тот, кто реально поможет прекратить мусорный беспредел», — пишет Елена К.

Подписанты требуют провести детальную прокурорскую проверку указанных нарушений, выявить и наказать виновных в соответствии с действующим законодательством РФ, принять меры для достройки второй очереди очистных сооружений канализации «Бзугу» и наведения порядка с утилизацией и вывозом мусора на территории города-курорта Сочи.

Добавим, что в интернете появилась еще одна петиция, также размещенная несколько дней назад. В ней сочинцы просят президента РФ Владимира Путина присвоить курорту статус города федерального значения. По мнению автора обращения, выделение Сочи, который является «самым крупным курортов в России», в отдельный субъект Федерации позволит городу не зависеть от властей Краснодарского края, а подчиняться только непосредственно правительству и президенту РФ.

«Это даст возможность принимать собственное законодательство, иметь двух представителей в верхней палате парламента РФ, появится толчок к экономическому росту и развитию города», — считают подписанты.

Возможно, это позволит решить и «мусорные» проблемы курорта.

Как сообщало ИА REGNUM, только в прошлом году в Краснодарском крае в сфере обращения с отходами было допущено свыше 1,8 тыс. нарушений закона, за что поплатились почти 1,3 тыс. юридических лиц, должностных и физических лиц, которых привлекли к ответственности. Сумма штрафов превысила 16 млн рублей. Было выявлено свыше 180 стихийных свалок, 117 из которых ликвидированы.