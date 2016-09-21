Минск, 21 сентября, 2016, 19:04 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM

Странам-участницам программы Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство» будет выделена дополнительная финансовая помощь в размере 79,8 млн евро, сообщает Европейская служба внешних связей.

Средства предназначены на осуществление реформ в странах ВП, а также сдерживание потока мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз. В частности, Белоруссии будет удвоен пакет помощи до 29 млн евро в 2016 году (с 14,5 млн евро в 2015 году).

В рамках «белорусской» части финансовой помощи будет финансироваться деятельность литовского «Европейского гуманитарного университета» (Вильнюс), в котором обучаются граждане Белоруссии. Непосредственно в Белоруссии из средств ВП 14 млн евро будет направлено на содействие развитию частного сектора, а конкретнее — «развитие местных служб консультирования бизнеса». Ещё 7 млн евро помогут официальному Минску «отреагировать на растущее число нерегулярных мигрантов», реализуя «программу содействия добровольному возвращению и реинтеграции» и тем самым внося вклад в соблюдение прав человека.

В рамках помощи Белоруссии 6 млн евро предназначены на осуществление «структурных и институциональных реформ», поддержку «становлению надлежащего управления, юстиции, гендерного равенства и верховенства права». Отметим, что руководство Белоруссии считает республику состоявшимся демократическим, правовым, социальным государством.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года Евросоюз, реагируя на отдаление Минска от Москвы, резко сократил перечни физических и юридических лиц, находившихся под действием санкций Брюсселя. После этого Еврокомиссия при активном участии Польши приступила к проработке реализации крупной программы влияния на соседние страны, которыми являются также шесть «восточных партнёров» ЕС — Белоруссия, Украина, Молдавия, Грузия, Азербайджан и Армения.