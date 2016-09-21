Минск, 21 сентября, 2016, 17:04 — ИА Регнум.



Сергей Шиптенко ИА REGNUM Белорусские деньги

Совмин и Нацсобрание Белоруссии рассматривают в «нулевом чтении» проект бюджета на 2017 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Документ на рассмотрение официальном представил министр финансов Владимир Амарин. Накануне на сайте Минфина в извлечениях был опубликован законопроект «О республиканском бюджете на 2017 год». Нацсобранию нынешнего состава предстоит пройти формальные процедуры обсуждения и принятия законопроекта, после чего его подпишет Александр Лукашенко.

Проект бюджета 2017 года сверстан исходя из оптимистичного взгляда на состояние экономики Белоруссии. По словам Амарина, в 2017 году ВВП Белоруссии вырастет на 0,2%, цена на нефть составит $35 за баррель, пошлина на тонну калийных удобрений удержится на уровне 55 евро, курс российского рубля будет 75 рублей за $1, ставка рефинансирования Национального банка составит 15−17%. Будут сокращены расходы на АПК и строительство жилья. Запланирован профицит бюджета в размере 1,5 млрд белорусских рублей — эти средства будут потрачены на финансирования госдолга и обеспечение гарантий правительства.

Доходы республиканского бюджета составят 18,235 млрд «новых зайчиков», на 76,7% обеспеченные налоговыми поступлениями. Неналоговые поступления составят 14,8% в структуре доходов. Ещё 8,5% поступлений в бюджет обеспечат безвозмездные поступления.

Расходы республиканского бюджета будут на 1,1% меньше исполнения 2016 года. При этом «общегосударственная деятельность» поглотит 43,8% всех бюджетных расходов.

Расходы на национальную экономику составят 16,3% расходов бюджета. На оборону будет потрачено 5,5%, на суды и спецслужбы — 10,6%, на здравоохранение — 5,3%, на образование — 4,8%, социальную политику — 10,9%. Отсюда ясно, что скрывается за понятием «рыночный социализм» и лозунгом «государство для народа».

Погашение госдолга в 2017 году запланировано в объёме 5,2322 млрд «новых зайчиков» — около $2,5 млрд в эквиваленте, из них почти $1,1 млрд уйдёт на внешний госдолг. В 2017 году также запланировано привлечь $1,86 млрд из внешних и внутренних источников.

Напомним, ВВП Белоруссии за I полугодие 2016 года, по данным Белстата, сократился на 2,5%. Инвестиции в основной капитал сократились на 19,4% к уровню прошлого года. Рухнул экспорт товаров и услуг — на 16,1%, реальные располагаемые денежные доходы населения упали на 7% к уровню такого же периода 2015 года. Инфляция за январь-июль выросла на 7,4%, а в сравнении с данными января-июля 2016 года — на 12,3%.

За январь-август ВВП Белоруссии упал на 3%. Инфляция за январь-август выросла на 7,6%. Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-июле упали на 7% к уровню января-июля 2015 года. Белорусский экспорт товаров и услуг за семь месяцев упал на 16,3%.

Официальная статистика указывает на очередной провал очередного официального прогноза, признанного неадекватным объективно сложившейся ситуации и актуальным на момент подписания тенденций. Тем не менее, Совмин Белоруссии не отказался от обещаний обеспечить рост ВВП и реальных доходов населения в следующем 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Отметим, что кризис в Белоруссии длится третий год и официально не признаётся. Утверждая официальный прогноз на 2016 год, Александр Лукашенко в декабре 2015 года подписал указы, согласно которым был запланирован рост ВВП не менее чем на 0,3%. Ещё тогда, в декабре 2015 года независимые эксперты признали официальный прогноз неадекватным. Официальный прогноз на 2017 год также указывает на ориентиры бюджета будущего года.

Независимые эксперты сомневаются в том, что очередной официальный прогноз (на 2017 год) будет реалистичным. МВФ считает, что ВВП Белоруссии в реальном выражении в 2016 году снизится на 3%, а в 2017 году — на 0,5%. Столь серьёзно расходясь в видении перспектив белорусской экономики, Совмин Белоруссии просит у МВФ кредит в размере $3 млрд в рамках новой программы сотрудничества.