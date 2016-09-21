Манила, 21 сентября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте, известный своими негативными высказываниями в адрес главы Белого дома Барака Обамы, послал к черту Европейский Союз (ЕС). Об этом сообщает в среду, 21 сентября, Al Jazeera.

president.gov.ph Родриго Дутерте

По данным телеканала, лидера филиппинского государства Дутерте возмутила резолюция европейского парламента, которая осудила методы борьбы местных властей с наркоторговлей в стране.

«Я прочитал заявление Евросоюза и я говорю: катитесь к черту!», — заявил Дутерте в ходе встречи с местными бизнесменами в городе Давао.

Напомним, 15 сентября текущего года парламент Европейского союза издал резолюцию с призывом к властям Филиппин «осуществлять борьбу с наркоторговлей в полном соответствии с государственными и международными обязательствами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политик Родриго Дутерте стал главой Филиппин 30 июня 2016 года. Новый президент страны объявил беспощадную борьбу с наркоторговлей, подвергая наркоторговцев и их клиентов смертной казни, что и вызвало негативную реакцию со стороны западных стран.

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