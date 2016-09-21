Грозный, 21 сентября, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Осталось 4 дня до старта нового туристического маршрута «Великий шелковый путь». Он пройдет по семи субъектам Северного Кавказа в тех местах, где во втором веке до нашей эры проходила дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем.

Михаил Нестеров. Пятигорск. 1897

Свое название дорога получила из-за того, что в первую очередь она использовалась для вывоза шелка из Китая. Символично, что первыми, кто пройдет по новому туристическому маршруту «Великий шелковый путь», станут представители посольства Китайской Народной Республики в России, а также представители туриндустрии и журналисты из обеих стран и китайской авиакомпании Hainan Airlines.

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Замену курортам Египта предлагает Северный Кавказ

В числе достопримечательностей, которые увидят первые участники туристического маршрута, цитадель Нарын-кала в древнейшем городе России — Дербенте, древние монастыри в Северной Осетии, средневековые башенные комплексы в Ингушетии, мечеть «Сердце Чечни» в Грозном. Туристам предоставится возможность также подняться в горы и увидеть Эльбрус, осмотреть достопримечательности городов-курортов Кавминвод и побывать на Медовых водопадах в Карачаево-Черкесии.

Как сообщало ИА REGNUM, проект туристического маршрута «Великий шелковый путь», по определению Всемирной туристской организации, является в настоящее время самым длинным туристским маршрутом, который создается в мире. Он считается особенно перспективным.

По словам помощника министра РФ по делам Северного Кавказа Сергея Прокопова, основные резервы Северо-Кавказского федерального округа сосредоточены в сфере туризма. В этом плане реализация маршрута, который пройдет по «Великому шелковому пути», является очень значимой.