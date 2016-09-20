Брянск, 20 сентября, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Задолженность МУП «Брянский городской водоканал» за электричество к середине сентября 2016 года составила 173,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго». За месяц долг увеличился на 30 млн рублей. До угроз ввести новые ограничения на предприятии еще не доходит.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

По данным пресс-службы, МУП не платит за электроэнергию. С мая 2016 года. График погашения задолженности не соблюдается еще дольше с ноября 2015 года. Официальные предупреждения, ограничение поставок на производственные базы предприятия и постоянные переговоры не действуют, сообщают в компании.

ИА REGNUM напоминает, что за год задолженность увеличилась более чем на 100 млн рублей. В сентябре 2015 года долг был всего 67 млн рублей. В мае 2016 года на предприятии были введены ограничения поставки электроэнергии на производственные базы. В августе гарантирующий поставщик заявил о возможности введения ограничений и для резервных объектов. Причем, тогда заявлялось о том, что сборы с потребителей составляют 99,8%.