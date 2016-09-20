Санкт-Петербург, 20 сентября, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Рост объемов перевезенных грузов по Северному морскому пути будет сдержанным. Для того чтобы ожидания России в отношении этого маршрута оправдались, его должны начать активно использовать азиатские страны или крупные международные перевозчики. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал глава Арктического экономического совета, президент финской судоходной компании Arctia Теро Ваурасте.

Ninara Российское поселение в Арктике

Северный морской путь — это значимая международная транзитная магистраль, отметил он, причины ее использования сводятся к международной торговле. «Давайте посмотрим на азиатские страны. Китай, Корея, Япония и даже Сингапур или другие крупные международные игроки в этой отрасли — с ними связаны все ожидания по части роста перевозок по Северному морскому пути», — отметил Ваурасте. Среди наиболее вероятных пользователей этого маршрута — китайская Cosco, которая, стоит отметить, уже предпринимает попытки получать выгоду от использования СМП. Кроме нее, по мнению эксперта, в перспективе на этот северный маршрут может встать японский перевозчик NYK Line.

«По моим ожиданиям, рост транзитных перевозок по Северному морскому пути будет сдержанным, — предполагает Теро Ваурасте. — Однако те риски, которые существуют на юге, например, в районе Суэцкого канала, будут быстро толкать перевозчиков в сторону севера. Во-вторых, если мы ожидаем, что одна или две азиатские страны или международные компании начнут использовать Северный морской путь, это также поспособствует росту грузоперевозок. И, наконец, потенциальными пользователями СМП могут быть такие крупные судоходные компании, как, например, Maersk».

Отметим, этот крупнейший контейнерный перевозчик пока с осторожностью относится к идее коммерческого использования Северного морского пути. Это возможно, однако маловероятно при нынешней экономической конъюнктуре, считают в Maersk. Кроме того, мощным сдерживающим фактором является сезонный характер грузоперевозок через Северный Ледовитый океан.

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«Если смотреть в контексте глобальных международных перевозок, то доля СМП до сих пор остается в них незначительной, особенно по сравнению с Суэцким и Панамским каналами», — констатирует финский эксперт. По его прогнозам, значение Северного морского пути в будущем определенно возрастет, однако это вопрос ближайших 10−20 лет.

«Я ознакомился с прогнозами министерства транспорта РФ, которое говорит, что, вероятно, в течение следующих пары лет грузооборот СМП составит порядка 5 млн тонн, — отметил глава финской судоходной компании. — Для этого необходимо, чтобы хотя бы одна из трех возможностей, которые я назвал вам, реализовалась».

Отметим, что, согласно данным ФГУП «Атомфлот», объем грузоперевозок по СМП в 2015 году перевалил за эту отметку и составил 5,4 млн тонн. Вернуться же к рекордным — советским — показателям в 6,5 млн тонн грузооборот СМП может в 2018—2019 годах, заявлял ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин. При этом, напомним, согласно оптимистическому прогнозу Минтранса, грузооборот СПМ в 2020 году может составить 65 млн тонн.

Пока же власти признают: «несмотря на всю важность транзита», Северный морской путь остается, главным образом, трассой для внутрироссийских перевозок.