Москва, 18 сентября, 2016, 17:03 — ИА Регнум. В России по данным на 15:00 по мск зафиксирована явка около 33%. Такие данные по результатам голосования привел заместитель главы ЦИК России Николай Булаев, сообщили в ЦИК.

За народное счастье! (фрагмент)

«Лидеры по явке на выборах — Ямало-Ненецкий АО, Тюменская область и Кемеровская область, в ней явка составила около 78%. В целом по стране самая высокая явка зафиксирована на Востоке страны, связано это с тем, в большинстве регионов голосование уже завершилось», — отметил Булаев.

В центре избирательные участки еще открыты, голосование продолжается. По его словам, цифры по явке ниже.

Отметим, все жалобы из регионов поступают в информационный центр ЦИК.

Напомним, в единый день голосования, 18 сентября 2016 года, проходят выборы в Госдуму РФ VII созыва. По данным на 14:00 по мск явка по всем регионам России составляла порядка 23%.

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