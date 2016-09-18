Симферополь, 18 сентября, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Крымские татары идут голосовать на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва в Крыму, и среди уже проголосовавших есть бывшие региональные лидеры организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ее представители с Украины ранее призывали крымских татар проигнорировать выборы в ГД, как ещё ранее и любые другие выборы в Крыму, начиная с референдума о присоединении полуострова к России в 2014 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

crimeanvine.ru Крымские татары

«Жители 5-го, 6-го, 7-го микрорайонов компактного проживания крымских татар сегодня вышли на выборы. Причем идут активно», — рассказал «РИА Новости Крым» глава Бахчисарайского района Рефат Дердаров.

По его словам, на избирательные участки пришли даже бывшие председатели местных ячеек так называемого «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вместе со своими семьями. «Во все времена крымско-татарский народ показывал свою дружбу, свою толерантность и солидарность. Мы сегодня живем в правовом поле. Нужно обязательно, чтобы в Госдуме Российской Федерации были представители Крыма, которые могли заявлять с большой трибуны пожелания крымского народа. Нам нужно показать, что Крыму небезразлично нахождение в составе Российской Федерации и мы хотим участвовать во всех процессах», — сказал Дердаров.

Средняя явка по Крыму к 10 утра составила 8,72%. При этом в районах, где традиционно высока плотность проживания крымских татар, явка составила: 10,51% в Белогорском районе, 8,01% в Бахчисарайском районе, 10,51% в Судаке, 11,24% в Ленинском районе. Средняя явка по Крыму к 12 дня составила 21,69%, тогда как в районах проживания крымских татар — 22,38% в Белогорском районе, 20,31% в Бахчисарайском районе, 23,9% в Судаке, 25,6% в Ленинском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские политические деятели и общественники призывают крымских татар и украинцев проигнорировать выборы в ГД на территории Крыма.

Напомним, 18 сентября в Крыму открылось 1207 избирательных участков, всего на полуострове около 1,4 млн избирателей.

Читайте также:

Глава Крыма прогнозирует явку на выборы свыше 50%

Крымские татары и выборы в Крыму: «У Джемилёва всё меньше сторонников»

Киев требует не проводить выборы в Крыму

Легитимность Госдумы под вопросом: народ не спешит на выборы 18 сентября