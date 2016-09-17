Конго, 17 сентября, 2016, 04:44 — ИА Регнум. В ходе уличных протестов в городе Лумумбаши в Конго протестующие начали жечь покрышки и вступили в столкновение с полицией, стражи порядка в ответ применяют слезоточивый газ и резиновые пули, сообщает Reuters 17 сентября.

theglobalobservatory.org Беспорядки в Конго

Корреспондент информагентства передает требования протестующих — оппозиционеры, возглавляемые вернувшимся из эмиграции лидером Этьеном Тшисекеди, требуют срочного проведения в стране президентских выборов.

Сообщается, что выборы президента должны были состояться в Конго еще в ноябре прошлого года, но в стране до сих пор не составлен список избирателей. Действующий президент Джозеф Кабила, который сменил на посту президента своего отца, выиграл выборы 2006 и 2011 годов.

Конституция ограничивает максимальный срок президентства десятью годами, однако, согласно постановлению высшего суда страны, президент может оставаться у власти до того момента, пока не будут проведены выборы.

Президент Габона: Пересчета голосов не будет!

Тема выборов часто становится поводом для уличных протестов, беспорядков и даже насильственной смены власти в развивающихся странах. При этом, если в Конго поводом для протестов становится нежелание (или невозможность) правительства провести выборы, то в соседнем Габоне к массовым беспорядкам совсем недавно привели состоявшиеся выборы, которые оппозиция сочла «нечестными».

Беспорядки в Габоне: Сожженный парламент, трое убитых, сотни арестованных

Как сообщало ИА REGNUM, недовольство оппозиции «нечестными выборами» в Габоне ранее привело к массовым беспорядкам, в результате которых 1 сентября оказался сожжен парламент страны. Жертвами уличных столкновений в Либревиле стали шесть человек, сотни человек получили ранения, не менее 1200 протестующих были арестованы.