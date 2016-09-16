Минск, 16 сентября, 2016, 20:09 — ИА Регнум. За восемь месяцев 2016 года в Белоруссии объем промышленного производства сократился в сопоставимых ценах на 1,8% к такому же периоду прошлого года, а сельхозпроизводства — на 2,2%. Об этом 16 сентября проинформировал Национальный статистический комитет Белоруссии.

пресс-служба президента Белоруссии

Объем промышленного производства в январе-августе оценён в 51,5 млрд белорусских деноминированных рублей, что составляет 98,2% к уровню января-августа 2015 года в сопоставимых ценах. На фоне общего падения отмечен рост по отдельным видам экономической деятельности, а также в ряде отраслей обрабатывающей промышленности. Так, объем промышленного производства за восемь месяцев текущего года превысил уровень аналогичного периода 2015 года в производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий — на 0,8%.

Производство продукции сельского хозяйства за январь-август в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских и фермерских хозяйствах, хозяйствах населения) в текущих ценах составило 8,4 млрд новых «зайчиков» или в сопоставимых ценах — 97,8% к такому же периоду прошлого года.

«В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 7,4 млрд рублей, или в сопоставимых ценах — 97,2% к аналогичному периоду предыдущего года», — проинформировал Белстат.

На 1 сентября в сельхозорганизациях намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 6,9 млн т при средней урожайности 33,4 центнера с гектара убранной площади. Заготовлено кормов из трав на 12,6% больше, скота и птицы в живом весе выращено на 1,4% больше, молока — на 1,4% больше, поголовье свиней — на 2%.

«Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе-июле 2016 года составили 93% к уровню января-июля 2015 года, — проинформировал Белстат. — В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 24,1%, доходы от собственности и прочие доходы — 6%».

Напомним, ранее Белстат сообщал о росте инфляции за январь-август на 7,6%. Таким образом, падение реальных располагаемых денежных доходов населения на 7% сопровождалось ростом цен.

Белстат также сообщил о резком росте убыточных организаций: в январе-июле 2016 года по сравнению с таким же периодом 2015 года их численность выросла на 24,8%. Почти каждая пятая организация постсоветской республики (23,1%) является убыточной.

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг в январе-июле составила 9%, рентабельность продаж — 7,2%. «Дебиторская задолженность на 1 августа 2016 года составила 29,9 млрд рублей, в том числе просроченная — 7,2 млрд рублей, или 23,9% от общего объема дебиторской задолженности. Кредиторская задолженность на 1 августа 2016 года составила 37,9 млрд рублей, в том числе просроченная — 6,8 млрд рублей, или 18,1% от общего объема кредиторской задолженности», — проинформировал статкомитет.

Также напомним, в январе-июле Белоруссия сократила внешнеторговый оборот товаров и услуг на 14,3%. При этом экспорт товаров и услуг рухнул на 16,3% до $16,4689 млрд, а импорт — на 12,2% до $16,4046 млрд, что в конечном итоге позволило выйти на положительное сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, ВВП Белоруссии в январе-июле упал к такому же периоду 2015 года на 2,7%. Тогда, как сообщал Белстат, объём промышленного производства сократился на 2% до 45,1 млрд белорусских рублей, а объём сельскохозяйственного производства вырос на 4,2% до 6,2 млрд. При этом валовая добавленная стоимость сократилась на 3% (84,9% к ВВП).

Отметим, что кризис в Белоруссии длится третий год и официально не признаётся. Ныне руководство постсоветской республики готовит официальный прогноз на 2017 год и формулирует ориентиры бюджета будущего года.

Также отметим, публикация статданных о падении промпроизводства и других показателей состоялась после официального подведения итогов парламентской кампании. Публикация «негативной статистики» в пятницу вечером стала новой традицией.