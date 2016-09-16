Москва, 16 сентября, 2016, 17:55 — ИА Регнум.



Unsplash Мясной прилавок

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору выражает обеспокоенность недостаточным контролем со стороны представителей ветеринарных служб отдельных областей Республики Беларусь за осуществлением поставок продукции животного происхождения на территорию Российской Федерации», — сказано в официальном сообщении Россельхознадзора, опубликованном 15 сентября на сайте ведомства.

По результатам анализа российской службы выяснилось, что за 8 месяцев 2016 года «по причине выдачи документов с авансовыми датами выработки, повторным клеймением мяса, неудовлетворительным санитарным состоянием транспортных средств и самой продукции, а также не полностью или неверно заполненными ветеринарно-сопроводительными документами только на белорусско-российской административной границе возвращено более 200 партий молочной и мясной продукции», проинформировали в Россельхознадзоре.

Российское ведомство указало на 60 нарушений (в отношении 33 предприятий) Минской области и более сотни нарушений в других областях постсоветской республики (более полусотни предприятий). Выводы Россельхознадзора обоснованы лабораторными экспертизами.

«Данные факты свидетельствуют о системных недоработках структурных подразделений областных ветеринарных служб Республики Беларусь и отсутствии контроля со стороны главных государственных ветеринарных инспекторов указанных областей Республики Беларусь, а также о практике отгрузок в Россию продукции без осуществления физического контроля ветеринарным врачом», — констатировали в российском ведомстве.

Там также отметили, что Минсельхозпрод Белоруссии не представляет информацию «о принятых мерах в отношении возвращенной продукции с целью исключения её повторного направления в адрес российских получателей в сопровождении вновь выданного комплекта документов, а также привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения при отгрузках». Отметим, что основания для таких выводов у Россельхознадзора также имеются.

«Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что структурные подразделения областных ветеринарных служб Республики Беларусь намеренно скрывают эту информацию не только от Россельхознадзора, но и от вышестоящего Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь, — сказано в сообщении. — Кроме того, негативная динамика перечисленных нарушений указывает на формальный подход к осуществлению своих полномочий по организации контроля за перемещением товаров главных государственных ветеринарных инспекторов некоторых областей Республики Беларусь (в частности, Минской, Гомельской, Витебской и Брестской), что может привести к введению Россельхознадзором временных ограничений на поставки продукции из указанных регионов в Россию».

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря действию «белорусского продовольственного оффшора» с 2014 года российский рынок ежегодно насыщается тысячами тонн продовольственной контрабанды. Кроме того, как показала практика «колбасной войны», белорусские производители продуктов питания не уделяют должного внимания качеству, а поставщики данной продукции (в том числе российские) — требованиям к транспортировке. При этом госорганы Белоруссии готовы выдавать «авансовые» и другие аналогичные бумаги, тем самым содействуя поставкам на российский рынок продукции опасной для жизни и здоровья человека.