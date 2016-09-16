Санкт-Петербург, 16 сентября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Военная прокуратура Западного военного округа продлила до конца сентября срок проведения проверки законности установки памятной доски финскому маршалу Маннергейму на здании Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева, расположенном на Захарьевской улице Санкт-Петербурга.

ИА REGNUM Доска Маннергейму в Петербурге

Об этом говорится в ответе военной прокуратуры ЗВО на обращение руководства ИА REGNUM отреагировать на возможный факт нарушения законодательства при установке памятной доски.

Как отмечается в документе, подписанном врио начальника организационно-аналитического отдела военной прокуратуры Западного военного округа Гаврилюком А.Д., проверка проводится с привлечением военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона.

Срок проведения проверки был продлен до 28 сентября 2016 года «в связи с необходимостью завершения проверочных мероприятий», говорится в ответе военной прокуратуры ЗВО, которая пообещала уведомить редакцию о ее результатах «в ближайшее время».

Ранее, напомним, прокуратура Санкт-Петербурга подтвердила незаконность установки мемориальной доски Карлу Маннергейму на фасаде дома №22 по Захарьевской улице. Как отметили в надзорном ведомстве, процедура появления мемориальных досок, установленная законодательством Санкт-Петербурга, в случае с доской Маннергейма не соблюдалась.

Одновременно городская прокуратура сообщила, что получила обращение депутатов Госдумы о возможных нарушениях законодательства при установке доски Маннергейму. Однако в связи с тем, что доска размещена на здании, находящемся в ведении Минобороны, это обращение было «переадресовано для рассмотрения в Военную прокуратуру Западного военного округа».

ИА REGNUM Ответ Военной прокуратуры Западного военного округа

Читайте также: Прокуратура Петербурга: доска Маннергейму — вне закона

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга начал рассмотрение по существу иска гражданина Кузнецова П.А. к правительству города, в котором истец требует признать незаконными действия или бездействия властей в связи с появлением доски Маннергейму.

Представителю Смольного удалось убедить судью в том, что власти города не имели никакого отношения к установке доски Маннергейму. В связи с этим в качестве второго ответчика к делу будет привлечен городской комитет по культуре, который, по городскому законодательству, обязан предпринять меры по демонтажу незаконного объекта. Следующее заседание суда по «делу о доске Маннергейму» пройдет 27 сентября.

Ранее администрация Центрального района Петербурга составила акт о наличии незаконного объекта на стене дома 22 по Захарьевской улице и передала его в комитет по культуре, который в месячный срок должен был предпринять меры по ликвидации нарушения. Этот срок истек 8 сентября, но доска не была демонтирована. Вместо этого комитет по культуре создал некую комиссию, которая должна выработать порядок дальнейших действий в отношении незаконной доски. При этом новые сроки реагирования уже не называются.

Читайте также: Доска Маннергейму в городе-герое Ленинграде: всё гниет от разрухи в головах

Памятная доска финскому маршалу, воевавшему против Советского Союза в годы Великой Отечественной войны в качестве союзника Гитлера, появилась на фасаде здания Военной академии материально-технического обеспечения на Захарьевской улице в Петербурге в июне 2016 года. На открытии присутствовали министр культуры Владимир Мединский и Сергей Иванов, на тот момент глава администрации президента. С тех пор общественные организации и отдельные жители Петербурга продолжают в различной форме протестовать против увековечивания памяти пособнику нацистов.