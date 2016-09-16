Волгоград, 16 сентября, 2016, 15:51 — ИА Регнум. В международном аэропорту Волгограда завершен первый этап реконструкции аэропортового комплекса в рамках программы подготовки к проведению в 2018 году в России чемпионата мира по футболу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АНО «Транспортная дирекция-2018» 16 сентября, заключительным «аккордом» выполненных работ стало разрешение на ввод в эксплуатацию стартовой аварийно-спасательной станции, выданное Федеральное агентство воздушного транспорта.

A.Savin Аэропорт «Гумрак» в Волгограде

«Теперь можно с уверенностью сказать, что половина работ выполнена», — заявил генеральный директор АНО «Транспортная дирекция-2018» Терентий Мещеряков.

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Глава компании напомнил, что в рамках мероприятия была реконструирована взлетно-посадочная полоса-2, участок существующего перрона, система электроснабжения аэродрома, проведено устройство водосточно-дренажной системы аэродрома.

Работы по первому этапу длились ровно два года. Все финансирование велось из федерального бюджета. Всего было выполнено работ почти на 2 млрд рублей. Теперь стартовал второй этап работ, в рамках которого предстоит заменить светосигнальное оборудование, реконструировать рулежные дорожки. На эти мероприятия запланировано более 1,5 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 21 июля в волгоградском аэропорту заработала новая взлетно-посадочная полоса, а 10 августа открылся новый терминал С, который будет обслуживать рейсы внутренних авиалиний.