Москва, 19 сентября, 2016, 08:06 — ИА Регнум. Следователи и сотрудники правоохранительных органов стали героями новостных лент прошедшей недели как в хорошем, так и в плохом смысле. В хорошем — стало известно о ряде расследований крупных дел о взятках и мошенничестве, в плохом — среди фигурантов этих дел на первых ролях присутствуют и представители самих органов.

bazaistoria.ru Деньги, изъятые у Дмитрия Захарченко

После ареста губернатора Сахалинского края Андрея Хорошавина с его ручками за 38 млн рублей и трудно вообразимыми нормальному человеку излишествами, казалось, трудно чем-то удивить жителя России. Однако, фотографии из квартиры с сотнями килограммов денег впечатляют: в Москве 9 сентября был арестован полковник МВД РФ, заместитель начальника управления «Т» антикоррупционного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко.

В квартире, оформленной на сестру задержанного полковника, следователи нашли около 9 млрд рублей в иностранной валюте. Причем часть долларов была упакована в брикеты еще в типографиях Федеральной резервной системы США — пачки денег так и не были вскрыты. Захарченко арестовали, идет следствие, и множатся версии, откуда взялись такие деньги.

В СМИ предположили, что это деньги на организацию в России «майдана». Следствие направило запросил в ФРС о движении пачек с деньгами — следствие рассматривает версию о присвоении полковником Захарченко «откатов», которые должны были отчисляться топ-менеджерам нефтегазовых корпораций.

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Оперативники не исключают, что получателем заказанных финансовых средств могла быть крупная кредитная организация, «способная перегнать большую сумму долларов на свой корсчет в США безналом и затребовать оттуда кэш». Не исключен и «семейный бизнес» по выводу средств из проблемных банков, к которому причастен отец Захарченко. Отец с сыном помогали минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком. Отмечается, что в числе клиентов Захарченко были, в частности, владельцы «Нота-банка», якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить.

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Показания против полковника Захарченко дал топ-менеджер «Нота-Банка» — СМИ

Дело Захарченко: «Речь о работе не одного полковника»

Под домашним арестом находится гендиректор специального летного отряда «Россия» Ярослав Одинцев, его задержали за превышение должностных полномочий. Ранее в апреле 2016 года были арестованы руководитель службы закупок «Специального летного отряда «Россия» Игорь Коваленко, член конкурсной комиссии организации Дмитрий Поздняков и один из руководителей ЗАО «Прибор-сервис» Алексей Меницкий. Указанные лица являются фигурантами дела о мошенничестве, имевшем место при закупках систем кондиционирования для воздушных судов авиаотряда.

Авиапредприятие «Специальный летный отряд «Россия» находится в подчинении Управления делами президента РФ. Отряд обеспечивает авиаперелеты первых лиц государства и руководителей ФСБ РФ.

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Не отстает бизнес: серия крупных расследований продолжилась после истории с главой «Билайна» Михаилом Слободиным. 14 сентября МВД России сообщило, что в федеральный розыск по подозрению в крупном хищении объявлен топ-менеджер обувной компании «ЦентрОбувь». По данным СМИ, речь идет об одном из учредителей компании Сергее Ломакине. По версии следствия, топ-менеджер похитил кредит «Гарзпромбанка»: средства, выданные в качестве кредитов на обеспечение работы торговой сети, были мошенническим путем направлены на другие цели. О какой сумме идет речь, не сообщается.

Читайте подробнее: СМИ: МВД объявило в розыск акционера фирмы «ЦентрОбувь»

Развиваются и другие коррупционные эпизоды: Советский районный суд города Челябинска 13 сентября получил дело Николая Сандакова. Бывшего высокопоставленного чиновника правительства Челябинской области обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Бывшему вице-губернатору Сандакову инкриминируют нарушение закона по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, Сандаков получил 1,5 млн рублей от тогда мэра Озерска Тарасова за пиар-мероприятия в СМИ для лоббирования занятия позиций во властных структурах области.

Читайте далее: Дело челябинского экс-вице-губернатора Сандакова вновь поступило в суд

12 и 13 сентября Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей фигурантам дела о коррупции в СКР: замглавы столичного ГСУ СК генералу Денису Никандрову, главе УСБ СК РФ Михаилу Максименко и его заместителю Александру Ламонову.

Читайте подробнее: Третий фигурант дела о коррупции в СК РФ оставлен под арестом до 19 декабря.

Арестован глава антикоррупционного отдела МВД Петропавловска-Камчатского

Глава Росимущества Северной Осетии задержан по подозрению в хищениях

Борца с коррупцией в МВД Кабардино-Балкарии и замминистра поймали на взятке

Падение цен на нефть и проблемы с дефицитом бюджета заставили в последние годы российские власти более жестко и принципиально подойти к проблемам коррупции и оттока капитала, считают эксперты. Громкие дела о коррупции вполне соответствуют этой линии, добавим лишь, что не стоит говорить о катастрофическом масштабе коррупции в России — то, что у нас зовется «взятками», на Западе, в особенности в США, назовут изящным и общепринятым словом «лоббирование».

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Помимо экономического фона, на котором разворачиваются коррупционные и мошеннические дела, есть еще и политический фон, кардинально изменившийся за последние два года после Украины и Крыма. Сказав, что Крым наш, Россия попала под санкции и в «изоляцию», устроенную западными политиками. Начав выживать в новых условиях, которые явно пришли надолго, российские власти не только начали искать союзников вне западного мира, откровенно поддержавшего фашизм на Украине и в Прибалтике, но и озаботились внутренним содержимым страны.

Иначе было невозможно, ведь трудности не может выдержать система, не обладающая достаточным запасом прочности. Вопрос в том, является ли борьба со взяточничеством в госструктурах и мошенничеством в частном бизнесе попыткой переформатировать общество, направив его на мобилизационные рельсы, и заняться вопросом своего выживания в условиях новых вызовов?

В кризис 2008 года много говорили об окончании «тучных нулевых», когда лилось рекой шампанское на Кап-Ферра и яхтах олигархов, но по-настоящему они, видимо, заканчиваются сейчас, перед лицом совершенно иной угрозы, чем падение ипотечного рынка в США — открытого противостояния с Западом.