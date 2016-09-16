Москва, 16 сентября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Среди стран, расположенных по маршруту российского магистрального газопровода «Северный поток-2», наблюдается повышенный спрос на голубое топливо из России. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщил журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

В частности, в Германию рост поставок «Газпрома» в период с 1 по 15 сентября достиг 27,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Также наблюдается рост поставок российского газа в Австрию — на 39,7%. Максимально повышенный интерес демонстрирует Дания. Эта страна за первые полмесяца закупила на 221,8% топлива больше, чем на тот же период в прошлом году, сказал Миллер. Он также добавил, что реализация «Северного потока-2» идет точно по графику.

Что касается в целом экспорта российской газовой корпорации, то, по предварительным данным, с 1 по 15 сентября он вырос на 9,4%, то есть на 10,3 млрд кубометров газа. Об этом в компании заявили в четверг, 15 сентября. Из информации «Газпрома» следует, что поставки российского голубого топлива в Польшу, желающую освободиться от энергетической зависимости от России, увеличились на 20%. В Македонию — на 20,3%, во Францию — на 27,1%, в Соединенное Королевство — на 54,7%, в Грецию — на 58,7%. Наибольший рост спроса на российский газ в первой половине сентября наблюдается в Голландии. Эта страна импортировала на 91,5% голубого топлива больше, чем за аналогичный период в 2015 году.

Ранее ИА REGNUM писало, что немецкая газовая компания Thyssengas, являющаяся главным газопроводным оператором на федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия, хочет расширить сотрудничество с «Газпромом» и напрямую подключиться к «Северному птоку-2». Как заявил глава Thyssengas Аксель Ботценхардт, необходимо создать новую стокилометровую ветку «Северного потока-2» до хранилища Эпе в Вестфалии. Здесь уже имеется топливо «Газпрома». Причем немецкая компания сама готова потратить 300 млн евро на реализацию проекта, которые займет около десяти лет. Для Thyssengas подключение к газопроводу даст возможность стать новым газовым хабом Европы.

Такое предложение Thyssengas говорит о том, что, несмотря на то, что Польша не выдала «Газпрому» разрешение на строительство газопровода, проект не закрыт, а напротив, успешно реализуется. Такое мнение ИА REGNUM ранее озвучил генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов. По его словам, с теоретической точки зрения, даже если нитка немецкой компании возьмет весь объем от этого направления «Северного потока — 2», то можно вернуться к идее строительства «Турецкого потока» в три нитки и к идее строительства газопровода через Грецию. Основной план «Северного потока — 2» заключается в том, что газопровод будет дальше связан с австрийским хабом в Баумгартене и далее пойдет на север Италии, две нитки газопровода будут предназначены для итальянского рынка. Однако если на одну нитку найдется дополнительный спрос в других странах Европы и найдутся желающие построить за свой счет инфраструктуру, то здесь не может быть особых сложностей. Так как при гарантированном спросе схема прокладки труб может меняться.

Если говорить о модели реализации «Северного потока-2», то он в настоящее время обсуждается. По словам Миллера, решение на этот счет будет принято в ближайшие месяцы. Все партнеры, которые являются участниками проекта с самого начала, продолжат работу над проектом.