Минск, 15 сентября, 2016, 21:29 — ИА Регнум.



Sami Деревянные счеты

Комиссия по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии рассмотрела 15 сентября законопроекты о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс, а также о республиканском бюджете на 2017 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бюджет 2017 года исходит из пессимистичного сценария на мировом рынке нефти и стоимости её $35 за баррель, а также курсе 75 российских рублей за доллар США и нынешних цен на газ. Рост ВВП Белоруссии в 2017 году составит 0,2%, а Нацбанк снизит ставку рефинансирования до 15−17% годовых, надеются авторы нового госбюджета.

Доходы республиканского бюджета планируются на уровне 18,2 млрд деноминированных белорусских рублей, расходы — 16,7 млрд. Профицит запланирован в объёме около 1,5 млрд белорусских рублей.

Правительство Белоруссии надеется направить в бюджет $1,1 млрд от вывозных таможенных нефтепошлин, за счёт которых сформируется основная часть профицита республиканского бюджета. Напомним, ранее правительство РФ передало официальному Минску право зачислять в белорусский бюджет нефтепошлины, которые до 2015 года пополняли российский бюджет, что моментально отразилось на согласии ПП НС ратифицировать договор о создании ЕАЭС.

Акцизы на моторное топливо повышать не планируется, а на табачные изделия — планируется. Сигареты будут дорожать поэтапно, на сегодняшний день их цена самая низкая среди стран-соседей.В 2017 году Белоруссия направит на погашение госдолга $2,3 млрд (5,2 млрд белорусских рублей), из которых большая часть (2,9 млрд белорусских рублей) уйдёт на погашение внутреннего госдолга. Госдолг будет погашаться не только за счёт профицита бюджета, уточнил замминистра финансов Белоруссии Юрий Селивестров, но также за счёт новых долгов.

В частности, сообщил чиновник, на эти цели будет потрачено $700 млн траншей кредита ЕФСР, $800 млн планируется добыть в процессе выпуска еврооблигаций и около $360 млн — от размещения гособлигаций на внутреннем рынке. Если вдруг образуется избыток средств, то они пойдут на погашение ЗВР.

Накануне, 14 сентября в ППНС прошло заседание постоянной комиссии по труду и социальным вопросам, где также рассматривался проект бюджета на 2017 год. В документе запланировано увеличение расходов на здравоохранение (+18,5%) и образование (+12,1%).

Как сообщало ИА REGNUM, Нацбанком Белоруссии удерживается ставка рефинансирования на уровне 18%. Международные резервные активы республики по состоянию на 1 сентября оценены в $4,7 млрд (рассчитанные по методологии МВФ). После июльской деноминации курс белорусского рубля к доллару США удерживается на уровне примерно 2:1.

По данным НБРБ, за I полугодие на обслуживание валового внешнего долга (без учета торговых кредитов и краткосрочных обязательств банков) из Белоруссии ушло $2,97 млрд (эквивалентно 13,4% ВВП или 21,2% экспорта товаров и услуг). Валовой внешний долг Белоруссии на 1 июля оценён в $38,2 млрд, из которых $13,6 млрд — внешний долг органов госуправления.

Александр Лукашенко в июле 2015 года поклялся с членами правительства погасить нынешние долги постсоветской республики и не брать новых. С тех пор республика увеличила задолженность перед ЕФСР и активизировала деятельность по открытию новой кредитной линии МВФ.