Ашхабад, 15 сентября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Члены Совета старейшин Туркмении предложили во второй раз присвоить президенту Гурбангулы Бердымухамедову звание «Герой Туркменистана». Об этом сообщило государственное информационное агентство.

Kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов

Туркменский лидер, в свою очередь, поблагодарил делегатов Совета за оказанную честь и отметил, что воспринимает это как знак проявления уважения и доверия со стороны народа. После чего отказался от этой высокой награды, отметив при этом, что рассчитывает на понимание старейшин.

Также участники заседания Совета заострили внимание на том, что «благодаря неустанной заботе лидера нации неуклонно повышается социально-бытовой уровень жизни народа». По их словам, государство на протяжении многих лет выделяло огромные деньги на оказание помощи населению, но сейчас «наступило время отмены государственных льгот и ценообразования по истинной стоимости товара, что соответствует законам рыночных отношений».

Комментируя эту инициативу, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что «природные ресурсы, составляющие основу мощи национальной экономики, должны служить не только нынешнему поколению», после чего поручил правительству изучить это и другие предложения, озвученные на заседании Совета старейшин Туркмении.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2016 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на правительственном заседании, высказался о том, что льготное обеспечение населения газом, водой и электроэнергией является экономически нецелесообразным. В июне 2016 года туркменский лидер вновь заявил о том, что переходу к рыночной экономике мешает льготное обеспечение населения газом и водой, а также неэффективная работа госпредприятий. Впоследствии глава государства, «видя добросовестный труд народа Туркмении и непростую ситуацию в мировой экономике», изменил свое мнение и решил не отменять коммунальные послабления.