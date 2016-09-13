Минск, 14 сентября, 2016, 00:10 — ИА Регнум.

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Жан Ив Бушарди 13 сентября посетил МВД постсоветской республики, где провёл переговоры с замминистра внутренних дел Николаем Мельченко, обсудив вопрос помощи гражданам Украины. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.

пресс-служба МВД Белоруссии

«Бушарди отметил высокий уровень сотрудничества с милицейским ведомством Белоруссии, а также хорошую организацию работы министерства по оказанию помощи гражданам Украины в 2014—2015 годах», — сказано в официальном сообщении.

Министерство проинформировало также, что Мельченко «поблагодарил гостя за высокую оценку совместной деятельности и, переходя к обсуждению вопросов повестки дня, отметил тенденцию увеличения количества иностранных граждан, которые обращаются в компетентные органы нашей страны за предоставлением статуса беженца».

В сообщении МВД не приводится актуальная статистика по общей численности беженцев, получивших такой статус в Белоруссии. Также не уточняется количество беженцев с Украины и Новороссии.

УВКБ ООН тоже не спешит публиковать свои данные. Известно также, что организация оперирует официальными данными — то есть статистика УВКБ, как и других структур ООН, основана на данных, которые предоставляют правительства государств-членов организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта Александр Лукашенко в ходе переговоров с заместителем помощника министра обороны США Майклом Карпентером заявил: «160 тысяч беженцев сегодня с Украины находятся на территории Белоруссии. И вы имейте ввиду, что мы этим гражданам украинским предоставили равные права с гражданами Белоруссии, и в приоритетном порядке мы их трудоустроили». МИД и МВД Белоруссии не подтвердили эти цифры.

Также известно, что фактическим беженцам с Украины и Новороссии власти Белоруссии отказывают в предоставлении юридического статуса беженца, ограничиваясь «дополнительной защитой». Отказы следуют даже в тех случаях, когда обращающиеся располагают доказательствами бегства из зоны боевых действий, уничтожения их жилищ, угрозы здоровью и жизни.