Минск, 13 сентября, 2016, 19:53 — ИА Регнум.



Советский плакат «Депутат — слуга народа»

В Белоруссии 13 сентября прошло формирование верхней палаты Национального собрания — Света Республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

СР НС укомплектован 56 членами — по 8 от каждой из областей и города Минска (имеет особый статус). Они прошли процедуру голосования в местных советах.

Еще восемь членов верхней палаты назначает Александр Лукашенко. О его назначенцах будет объявлено позднее, а о прошедших через областные советы и Мингорсовет представители Центризбиркома проинформировали к вечеру 13 сентября.

«Совет Республики является палатой территориального представительства. От каждой области и города Минска тайным голосованием избираются на заседаниях депутатов местных Советов депутатов базового уровня каждой области и города Минска по восемь членов Совета Республики. Восемь членов Совета Республики назначаются Президентом Республики Беларусь», — сказано в Конституции постсоветской республики.

Конституцией верхняя палата наделена правом одобрять или отклонять законопроекты, принятые Палатой представителей (нижней палатой Нацсобрания). Совет Республики формируется в порядке, предусмотренном статьей 91 Конституции РБ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 по 11 сентября включительно в Белоруссии происходило голосование за кандидатов в депутаты Палаты представителей. По итогам глава Центризбиркома РБ Лидия Ермошина заявила о состоявшихся выборах, а оппозиция — о недемократическом фарсе. В предварительном отчёте БДИПЧ ОБСЕ глава делегации ПАСЕ Гизела Вурм отметила, что «выборы не ограничиваются только днём голосования, и эти выборы показали, что Белоруссия как европейская страна нуждается в действительно конкурентной политической системе для того, чтобы реализовать свой демократический потенциал».