Краснодар, 13 сентября, 2016, 14:57 — ИА Регнум. В Краснодарском крае на выборы, которые пройдут по всей России уже через пять дней, отдать свои голоса за новый состав депутатов Государственной думы РФ придут 55−60% избирателей. Такие прогнозы делают местные политологи, отмечая, что, несмотря на явку, которая значительно ниже по сравнению с прошлой федеральной кампании в нижнюю палату российского парламента, это будет достаточно хороший результат.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пустующий на предмет выборов уличный стенд

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На Кубани самовыдвиженцы не будут принимать участия в выборах в Госдуму РФ

«Сегодня и федеральная, и региональная власть не прилагают серьезных усилий для популяризации выборов. Идет их минимальная раскрутка. На мой взгляд, в кампании партии будут делать ставку в основном на ядерный электорат», — считает президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подолесный.

По его мнению, скорее всего, «Единая Россия» на Кубани в итоге сможет привлечь 30% ядерного электората, в пределах 15% — коммунисты и 11% — ЛДПР. А все остальные наберут в пределах статпогрешности. Единороссам прочат победу на семи округах в регионе, а в одном — Армавирском — представителю КПРФ.

«По моим оценкам, ситуация в целом по России будет отличаться не сильно», — цитирует РИА «ФедералПресс» слова эксперта.

В числе особенностей предвыборной кампании в регионе политолог назвал попытку одной из действующих сил нарушить межпартийный договор, заключенный на федеральном уровне, а также взаимное всепрощение региональных отделений партий в вопросах нарушения федерального законодательства в части наглядной агитации.

«Нарушают почти все, но практически никто не предъявляет другим претензии», — отмечает эксперт, добавляя, что никому не выгодно снимать кандидатов (если речь не идет о «независимых», которые на Кубани являлись спойлерами или дублерами).

В целом предвыборная кампания прошла в Краснодарском крае без особого внимания и интереса со стороны избирателей, так как попала на период отпусков. Плюс у партий не было денег, чтобы проводить более длительную агитацию, пишет информационное издание «КубаньИнфо». Избирательная кампания в крае проходила очень вяло, и только две последние недели кандидаты немного активизировались.

Наиболее «ярким» и выделяющимся на общем фоне среди остальных избирательных округов эксперты называют только Краснодар. Интрига, кто же выйдет в финал и получит мандат, остается до сих пор. Речь идет о конкуренции между депутатом Государственной думы от КПРФ Сергеем Обуховым и мэром Краснодара Владимиром Евлановм.

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«Тренд Обухова» в городе долгое время нарастал, а «тренд Евланова» — снижался. И иногда действующий депутат обгонял мэра. Но сейчас рейтинг депутата расти перестал, — отмечает Геннадий Подолесный.

Лидерство сохраняется за Владимиром Евлановым. Сенсация в итогах избирательной компании может произойти, по мнению эксперта, в том случае, если вокруг Обухова вновь возникнет грандиозный скандал. Тогда он имеет шанс стать победителем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в Государственную думу РФ седьмого созыва пройдут в единый день голосования 18 сентября. Участвовать в федеральной избирательной кампании самовыдвиженцы не будут. В установленный законом срок ни один из кандидатов не представил ни одной подписи. Что касается представителей партий, то по итогам регистрации борьбу за депутатские мандаты ведут 74 кандидата, выдвинутые 13 политическими партиями. Так, от шести политических партий: «Родина», Партия роста, КПРФ, «Коммунисты России», ЛДПР и «Справедливая Россия» кандидаты зарегистрированы по всем восьми одномандатным избирательным округам. От партии «Единая Россия» кандидаты зарегистрированы по семи округам (кроме округа № 52). «Патриоты России» представили своих кандидатов по шести округам (кроме округов №№ 49 и 51). От партии «Зеленые» участие в выборах примут кандидаты по пяти округам (кроме округов №№ 49, 51, 53). Претенденты от «Яблока» также представлены в пяти округах (кроме округов №№ 46, 47 и 51). По одному кандидату зарегистрированы от ПАРНАСа, «Гражданской платформы» и «Гражданской силы» — по 46-му избирательному округу, по 47-му и 49-му округу соответственно.

Добавим, что в рамках муниципальных выборов, назначенных на единый день голосования 18 сентября 2016 года, на территории Краснодарского края проходят 73 избирательные кампании. По итогам выдвижения и регистрации кандидатов из 170 претендентов на должности глав муниципальных образований регистрацию получили 155 кандидатов, девять сняли свои кандидатуры, шести кандидатам было отказано в регистрации. Из 184 кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований 175 кандидатов зарегистрированы, четверо кандидатов сняли свои кандидатуры, шестерых до выборов не допустили.