Минск, 13 сентября, 2016, 01:05 — ИА Регнум.



galleontour.ru Караван

Парламентская кампания в Белоруссии не соответствовала международным стандартам и даже национальному законодательству — такие выводы представила 12 сентября кампания «Правозащитники за свободные выборы», осуществлявшая мониторинг формирования нижней палаты Национального собрания Белоруссии.

В кампании участвуют представители двух оппозиционных структур — ПЦ «Вясна» и «Белорусский Хельсинкский комитет» (БХК). По их мнению, «власти Белоруссии не отказались от репрессивных практик в отношении своих политических оппонентов: по-прежнему привлекаются к административной ответственности участники мирных собраний, ограничиваются другие гражданские и политические права, в течение года появились новые политические заключенные». В итоге отсутствие прогресса в сфере прав человека привело к созданию условий, при которых о выборах говорить сложно.

В отчёте отмечено также, что «при подготовке выборов власти Белоруссии фактически не учли рекомендации БДИПЧ ОБСЕ и компании «Правозащитники за свободные выборы», выработанные по итогам наблюдения за предыдущими кампаниями, а тех немногих, но широко анонсированных изменений, внесенных в некоторые Постановления ЦИК, было явно недостаточно, чтобы качественно изменить характер избирательной кампании в сторону ее большей демократичности и транспарентности».

«Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва в целом не соответствовали ряду ключевых международных стандартов проведения демократических и свободных выборов. Прежде всего эти выводы обусловлены отсутствием равного доступа к государственным СМИ для всех кандидатов, отсутствием беспристрастных избирательных комиссий, фактами использования административного ресурса в пользу провластных кандидатов, многочисленными фактами принуждения избирателей к участию в досрочном голосовании, закрытостью ряда избирательных процедур для наблюдателей», — сказано в итоговом отчёте.

В документе критики удостоены все этапы выборного процесса. В частности, при рассмотрении процесса формирования избиркомов, авторы доклада отметили: «основными организаторами выборов, как и прежде, являются представители пяти крупнейших проправительственных общественных объединений — Белая Русь, БРСМ, Белорусский союз женщин, Белорусское общественное объединение ветеранов, ФПБ; суммарное их представительство в ТИК, ОИК и УИК составило 40%, 42,3% и 50,7% соответственно».

По их оценкам, представители оппозиционных партий подвергались дискриминации при формировании комиссий, поэтому общий процент их представительства в составе ТИК, ОИК и УИК был незначительным (5,4%, 1,8% и 0,08% соответственно). Также отмечено, что выдвижение и регистрация кандидатов не обошлось без отдельных случаев злоупотребления административным ресурсом.

«Предвыборная агитация не стала значительной социально-политической явлением для белорусского общества и прошла малозаметной для избирателей», — сказано в отчёте. Не были обеспечены равные права кандидатов, были «отмечены случаи цензуры выступлений и программ кандидатов, препятствий в публикации агитационных материалов (требования согласовать, скорректировать содержание и др.)».

Особой критике удостоено досрочное голосование: «В досрочном голосовании приняли участие 31,29% избирателей — это больше, чем на предыдущих парламентских выборах 2012 года (25,9%); фактически досрочное голосование превратилось в норму, что не соответствует требованиям ИК; во время наблюдения за досрочным голосованием зафиксированы многочисленные факты принуждения граждан к участию в нем со стороны администрации предприятий и вузов (до 18% избирательных участков из тех, где велось наблюдение); это повторило негативную практику предыдущих избирательных кампаний.

Кроме того, «данные комиссий и данные наблюдателей по голосованию избирателей отличались в сторону увеличения, это фиксировалось во все дни досрочного голосования; общая разница между данными по количеству избирателей, принявших участие в досрочном голосовании, составляла 14% из УИК, на которых велось наблюдение; на парламентских выборах 2012 года такая разница составляла 10,4%».

«Существующие процедуры голосования по месту нахождения избирателей дают возможности для манипуляций. Наблюдатели не могут проверить, действительно ли поступали заявки избирателей об организации голосования по месту пребывания, на практике позволяет организовать такое голосование и без заявок (86,4%)», — считают авторы доклада.

«На некоторых участках зафиксировано аномально высокое число проголосовавших по месту пребывания», — констатировали «Правозащитники за свободные выборы».

Избирательный кодекс Белоруссии не содержит описание процедуры подсчета избирательных бюллетеней. Однако и эту практику во время формирования ПП НС шестого созыва «Правозащитники за свободные выборы» подвергли критике. Помимо прочих претензий заявлены: в 32% наблюдаемых УИК не оглашались результаты отдельного подсчета голосов, в 42% наблюдаемых УИК подсчет бюллетеней не производился отдельно за каждого кандидата, в 61% УИК наблюдатели находились в неудобном для наблюдения за подсчетом голосов месте.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Александр Лукашенко заявил, что выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии «Администрации президента изначально было поручено организовать». «Выборы состоялись, — констатировал руководитель республики. — Они прошли действительно в спокойной обстановке».

В тот же день, 12 сентября БДИПЧ ОБСЕ опубликовало предварительный отчёт, согласно которому многие давние рекомендации организации не были выполнены, что не позволило считать формирование ПП НС процессам, отвечающим европейским номам демократии. Полный итоговый отчёт будет опубликован в ноябре.