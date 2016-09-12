Минск, 12 сентября, 2016, 16:36 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Александр Лукашенко 12 сентября принял с докладом зампреда Совмина Белоруссии Владимира Семашко и поставил задачу в течение двух дней достичь окончательной договоренности с российской стороной по поставкам энергоносителей в постсоветскую республику, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Я ознакомился с вашим докладом по горячим следам по переговорам в Москве. Хотел бы, чтобы вы мне рассказали более подробно, как будем дальше действовать. Потому что каждый год возвращаться таким образом к этим проблемам, наверное, вообще печально. Конец года, а мы за истекший год начинаем задним числом решать проблемы обеспечения страны тем, без чего она жить не может — без энергоносителей», — сказал Лукашенко.

Он сообщил Семашко, что вопросы белорусско-российских отношений собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным на предстоящем Совете глав государств СНГ в Бишкеке. По мнению Лукашенко, к этому времени вопросы поставок российских углеводородов в Белоруссию могут быть решены.

«Это уже стало такой темой кухонных разговоров. Думаю, это недопустимо. Люди не должны волноваться. Вообще это наши вопросы. Как бы ни было сложно, мы их должны решать», — отметил Лукашенко.

Он также напомнил о поставленной им задаче найти альтернативу российским поставкам нефти и газа. Об альтернативных вариантах в официальном сообщении ничего не сказано.

«Везде должна быть альтернатива, как бы ни было сложно. И по природному газу (это сложнее, конечно), а по нефти тем более», — заявил Лукашенко.

По итогам встречи Семашко сообщил некоторые подробности обсуждения углеводородного вопроса в резиденции президента. Его слова приводит госинформагентство БелТА. Согласно официальному сообщению, официальный Минск предложил российской стороне три варианта ценообразования на пригодный газ для Белоруссии.

«Мы разработали несколько подходов к ценообразованию, основываясь на тех межправсоглашениях, которые мы подписали в предыдущие периоды», — сообщил Семашко.

Он отметил, что соглашения касаются проблем доступа к российской газотранспортной системе и ценообразования на природный газ. Среди данных соглашений — подписанный в Астане пакет документов о Евразийском экономическом союзе, цель которого заключается в создании равных условий хозяйствования субъектам хозяйствования ЕАЭС.

«Основываясь на этих базовых документах, мы проработали три возможных варианта ценообразования для Белоруссии», — сообщил Семашко, сославшись на итоги переговоров с зампредом правительства РФ Аркадием Дворковичем.

«Завтра-послезавтра мы будем продолжать эти переговоры. Сегодня я получил поручение от президента обсудить все три возможных варианта и выбрать наиболее оптимальный для двух стран. Президент поставил очень жесткий срок — буквально за два дня — до 14 сентября включительно — мы должны выйти на подписание протокола. Затягивать дальше этот процесс нельзя. Потому что затягивание имеет издержки и политические, и экономические», — сообщил Семашко.

По его словам, наиболее выгодным для Белоруссии является вариант равнодоходных цен. Второй вариант предполагает привязку к внутрироссийским ценам с рядом условий. Семашко напомнил, что в ЕАЭС к 1 июля 2019 года должен образоваться единый рынок электроэнергии, а к 1 января 2025 года — единый рынок углеводородов.

«Встает вопрос, как можно прийти к единому рынку электроэнергии, если цена газа на электростанции в Белоруссии будет по меньшей мере в два раза выше, чем в России. И мы будем неконкурентоспособны. Мы тогда вынуждены будем всю электроэнергию импортировать. А мы такие деньги вложили в станцию, мы, наоборот, полагаем, что можем претендовать и на экспорт», — заявил Семашко.

Третий вариант решения проблемы предложен российской стороной. Москва предложила субсидии. Семашко отметил: «Три этих варианта мы должны обсудить и выбрать главное».

Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 года в Москве ведутся переговоры о цене российского газа для Белоруссии. Главным переговорщиком с белорусской стороны является зампред Совмина Владимир Семашко, курирующий ТЭК. Переговорный процесс осложнён задолженностью белорусских госпредприятий за потреблённую продукцию «Газпрома», которую правительство Белоруссии не признаёт.

Отметим, что наличие договорённостей между Москвой и Минском по поставкам газа неоднократно опровергалось на уровне правительства РФ. Ранее руководство Белоруссии безуспешно пыталось найти замену российским поставкам нефти и газа. В частности, на белорусских НПЗ перерабатывалась нефть из Венесуэлы.

Также отметим, что 11 сентября Александр Лукашенко проинформировал, что 10 сентября завершился очередной раунд межправительственных переговоров на уровне зампредов правительств Белоруссии и России, по итогам которых стороны «практически договорились» по решению проблемы цены на газ для постсоветской республики.

«Практически договорились», — заявил Лукашенко. Он сообщил, что правительства вышли на подготовку документа, в котором будут прописаны механизмы решения конфликтной ситуации.