Москва, 10 сентября, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Старт регистрации объявлен сегодня в рамках парада российского студенчества. Подать заявку на участие в Фестивале могут все представители российской молодежи, независимо от региона проживания.

russia2017.com Участницы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов станут более 20 000 молодых людей из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. На одной площадке соберутся молодые лидеры из разных сфер: представители молодежных НКО, молодые журналисты, творческая и спортивная молодежь, молодые инженеры и IT специалисты, лидеры молодежных организаций политических партий, молодые предприниматели, лидеры студенческого самоуправления, молодые ученые и преподаватели вузов, а также соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык и интересующиеся российской культурой.

Заполнить заявку на обновленном официальном сайте Фестиваля russia2017.com и в приложении Russia 2017 можно уже сейчас, пройдя все шаги регистрации.

Молодых людей ждет уникальная дискуссионная программа с участием профессионалов мирового уровня, знакомство с единомышленниками и коллегами.

Основные темы программы, в рамках которых участники из разных стран будут делиться опытом, выявлять актуальные проблемы и совместными усилиями искать пути решения: «Культура и глобализация», «Глобальная экономика», «Экономика знаний», «Развитие общественных институтов», «Политика и международная безопасность». Фестиваль призван консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укрепить международные связи, а также развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие.

Фестиваль пройдет с 14 по 22 октября 2017 года. Ключевые события состоятся в Олимпийском парке Сочи, кроме того, культурная и развлекательная программа мероприятия пройдет на нескольких десятках разных точек города.

В конце 2015 года по поручению Президента России Владимира Путина Федеральное агентство по делам молодежи выступило координатором работы по выдвижению заявки России в качестве страны-организатора XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

7 февраля 2016 года на международном консультативном совещании Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) было принято решение о проведении мероприятия в РФ.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов поддерживают институты Организации Объединенных Наций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит один раз в четыре года начиная с 1947 года.

Его организатором является Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ), в которую входит порядка 160 молодежных организаций. В ноябре 2015 года на сессии Генассамблеи Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) в Гаване была одобрена заявка на проведение фестиваля 2017 года в РФ, причем российская заявка стала единственной получившей поддержку федерации.

До этого мероприятие дважды — в 1957 и 1985 годах — принимала Москва. Фестиваль 1957 года стал самым массовым за всю историю фестивального движения: тогда Москва приняла 34 тыс. делегатов из 131 страны мира.