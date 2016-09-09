Санкт-Петербург, 9 сентября, 2016, 21:57 — ИА Регнум. На полигоне токсичных отходов «Красный Бор» под Петербургом вырыли два новых котлована, в которые уже перенесена часть содержимого из других карт. Руководство полигона объясняет: это необходимо для ремонта обваловки старых котлованов и предотвращения техногенной катастрофы. Только вот работа экскаваторов на территории полигона не была согласована с надзорными экологическими ведомствами.

Новые карты полигона «Красный Бор»

Пока ведется административное расследование, активисты излагают собственные версии. В них разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Решение без разрешения

Работы по созданию новых карт шли летом. Подрядчик — фирма «Стройкрансервис» из Сестрорецка — сдал объекты в августе 2016 года. Инспекторы Росприроднадзора впервые увидели новые котлованы уже после завершения работ, во время выезда на полигон 24 августа. Ведомство заявляет, что не давало согласия на их обустройство.

«Работы на предприятии, ведущем деятельность небезопасным для окружающей среды способом, должны проводиться строго в соответствии с проектом, получившим положительное заключение государственной экологической экспертизы», — сообщает пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО. Но документы от предприятия «Полигон «Красный Бор» на прохождение экспертизы в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования не поступали. Росприроднадзор считает, что оборудование новых котлованов на территории полигона без разрешения угрожает загрязнением окружающей среды и подземных вод.

Однако руководство полигона убеждено, что без принятых мер было просто не обойтись. Сроки прохождения госэкспертизы на практике могут растянуться на долгие месяцы, а резервные карты требовались уже сейчас. Ведь еще весной Ленинградская природоохранная прокуратура обязала предприятие провести ремонт обваловки открытых 64-й и 68-й карт. Именно для этого, по словам представителей комитета по природопользованию Санкт-Петербурга, нужно было предварительно понизить уровень жидкости в котлованах. Иначе при выполнении ремонтных работ случилась бы экологическая катастрофа.

Однако юридически — правда на стороне надзорного ведомства. Административное расследование по факту создания новых карт ведется по двум статьям КоАП РФ. По ч. 1 ст. 8.4 Росприроднадзор призывает предприятие «Полигон «Красный Бор» ответить за отсутствие разрешения госэкспертизы, по ст. 8.9 — за нарушение требований по охране подземных водных ресурсов. В случае установления вины предприятие будет обязано выплатить штрафы от 50 тыс. до 100 тыс. и от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, соответственно.

«Мы не самоубийцы»

В связи с предстоящими 18 сентября выборами в законодательные собрания Петербурга и Ленобласти тема полигона «Красный Бор» используется в предвыборной борьбе. Недавно вырытые котлованы стали очередным поводом взволновать общественность. Так, в СМИ уже появились заявления экологических активистов о том, что отходы в новых углублениях якобы лежат практически на поверхности, и токсичные вещества просачиваются в верхние слои почвы.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор полигона Алексей Трутнев, глубина временных котлованов — 4 метра ниже уровня залегания кембрийских глин, в которых выкопаны остальные карты. Эти глины считаются более устойчивыми к просачиванию жидких отходов в подземные воды. Вначале с выбранных участков был снят весь слой суглинка и песка, через которые токсичные вещества могли бы попасть в почву. «Подрядчик и гидротехники перед началом работ убедились в наличии глин на этом участке. Мы ведь не самоубийцы», — добавил Алексей Трутнев.

Не согласен директор предприятия и с предлагаемой активистами альтернативой вырытым котлованам. В одном из комментариев в СМИ ее изложил Юрий Кваша, глава Тельмановского сельского поселения (и кандидат в депутаты Законодательного собрания Ленобласти). «Мы рассчитывали, что средства, данные полигону, пойдут на закупку цистерн, чтобы откачать отходы в них. Этого было бы достаточно, чтобы убрать уровень отходов для ремонта обваловки. Однако подрядчик выбрал другой способ», — рассказал Кваша газете «Коммерсант».

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Алексей Трутнев в ответ предлагает посмотреть реальные расчеты: «Чтобы понизить уровень отходов в карте на 1 см, нужно откачать 260 кубометров жидкости. Мы перекачали в новые котлованы около 15 тысяч кубометров. Цистерн бы понадобилось бесчисленное количество».

Без научных оснований

Эксперты в области защиты окружающей среды уверены: вопрос не в том, куда именно переливать отходы. А в том, что люди, одобряющие такие эксперименты, не обладают необходимыми знаниями, а значит, не в состоянии оценить существующую угрозу накопленного «наследия» «Красного Бора».

Решение укрепить обваловку носит примитивный характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM Семен Гордышевский, председатель правления НП «Экологический союз» Санкт-Петербурга. Эксперт считает, что принятые сейчас меры подменяют реальные способы снизить уровень отходов в картах: к примеру, подобрать технологии обезвоживания, о которых специалистам давно известно.

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Но предварительно нужно провести химическое обследование содержимого в глубоких котлованах полигона. Ведь отходы, которые принимало предприятие, сливались в один резервуар без должного анализа, и теперь даже специалисты теряются в догадках, в какие реакции между собой могли вступить токсичные вещества.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, свои услуги в химических исследованиях предлагал директор Института химии силикатов РАН академик Владимир Шевченко. Однако прибегнуть к его помощи городской комитет по природопользованию пока не решился.

Семен Гордышевский надеется, что после выборной лихорадки проблемы полигона «Красный Бор» снова начнут решаться в спокойном плановом режиме: «Если не произойдет никаких изменений в аппарате, наша профильная комиссия продолжит свою работу, не возвращаясь к началу. И специалисты в области химии, экологии и геологии вновь будут пробовать достучаться до тех, кто принимает решения».

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Полигон «Красный Бор» — это территория в 73 га в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. Всего карт 65, пять из них на данный момент действуют и находятся под открытым небом. Уровень воды в картах меняется за счет выпадения и испарения осадков.

Исполняя запреты суда, полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов. Комитетом по природопользованию Петербурга принято решение перевести предприятие в статус государственного бюджетного учреждения и главной целью выбрать конечную рекультивацию токсичного могильника.