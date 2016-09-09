Анкара, 9 сентября, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Уже в текущем году турецкая компания Zorlu Enerji планирует начать строительство газовой электростанции (ГЭС) в Иране. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщил глава предприятия Омер Йунгуль, пишет Neftegaz.ru.

Mscalora Газовая электростанция

Таким образом, Zorlu Enerji может стать первой компанией Турции, которая будет инвестировать в иранский энергетический сектор. Как отметил Йунгуль, реализация проекта может начаться уже в 2016 году.

Как сообщал портал Iran.ru, Zorlu Enerji хочет вложить в сооружение газовой электростанции на территории Ирана около четырех миллиардов долларов. Мощность электростанции, согласно проектам, должна будет достигнуть 5 тыс. МВт, информировал Омер Йунгуль.

Компания Zorlu Enerji может стать первой турецкой компанией, которая строит энергетические объекты в Иране, однако это не первое турецкое предприятие, которое в этом заинтересовано. Так, Unit International в августе текущего года закончила переговоры с иранской стороной по поводу условий сотрудничества. Эта турецкая компания тоже планирует построить в ИРИ семь электростанций. Сейчас Unit International ожидает разрешения Тегерана, чтобы начать реализацию проекта, общая сумма инвестиций которого составляет $4,2 млрд. В случае успеха это предприятие планирует начать создание электростанций уже в первом квартале 2017 года.

Сегодня, после отмены санкций, энергетический сектор весьма привлекателен для зарубежных компаний. Нефтяные, газовые, солнечные, ветровые, атомные проекты — во всех этих проектах активизировали деятельность иностранные инвесторы после января 2016 года. Особое внимание уделяется, конечно, нефтяным проектам. Причем Иран повышает привлекательность своего нефтегазового сектора за счет новой модели нефтяных контрактов, которые позволяют иностранным компаниям совместно с местными работать над проектами и заключать долгосрочные контракты.

В конце августа заместитель генерального директора Национальной иранской нефтяной компании Голам-Реза Манучехри заявлял, что иностранные инвесторы заинтересованы в участии в иранских нефтегазовых проектах. К примеру, уже компании из Норвегии, Голландии и Великобритании выразили готовность работать вместе с Ираном, попросив дать им возможность изучать иранскую территорию. Манучехри не уточнил, о каких конкретно компаниях идет речь, но сказал, что Тегеран уже пригласил эти компании принять участие в разведке.

Также ранее ИА REGNUM сообщало, что недавно парламент Ирана одобрил законопроект о совместном строительстве двух гидроэлектростанций с Азербайджаном. Сооружение электростанций разрешается вблизи реки Аракс в приграничном районе, в иранском городе Маразад и азербайджанском городе Ордубад. Однако стоит отметить, что в случае реализации данного проекта объемов воды для Мегринской ГЭС в Армении может попросту не хватить.

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Что касается альтернативной энергетики в ИРИ, то в конце декабря прошлого года сразу несколько немецких концернов получили разрешение от иранской Организации по энергоэффективности на сооружение в стране солнечных электростанций суммарной установленной мощностью 1,2 ГВт, из которых 300 МВт должны пойти на снабжение Тегерана. ИА REGNUM писало, что в начале сентября стало известно, что немецкая компания SOLARWATT GmbH хочет строить в Иране солнечную электростанцию мощность 30 МВт. Сейчас предприятие ожидает разрешения со стороны Тегерана.

Атомная энергетика Ирана. В субботу, 10 сентября, РФ и ИРИ приступят к строительству второй очереди АЭС «Бушер». Первый кирпич на стройплощадке будет заложен при участии главы «Росатома» Сергея Кириенко. Станция будет сооружаться по новому проекту «II+», который получил сертификат EUR (европейских эксплуатирующих организаций).