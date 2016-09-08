Москва, 8 сентября, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Москва и Минск продолжают переговоры об изменении цены на российский газ, сообщения о достижении каких-либо договорённостей не соответствуют действительности, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах форума Ambrosetti.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

«Ни о чём пока не договорились… Есть предложения белорусской стороны, мы свои предложения пока даже не выдвинули. Вообще, пока Беларусь не заплатила, вряд ли что-то может быть», — приводит слова Дворковича агентство «Прайм».

Ранее, 1 сентября, министр энергетики России Александр Новак также заявлял, что решения проблемы цены на газ для Белоруссии, а также поставок российской нефти в постсоветскую республику в IV квартале 2016 года пока не найдено. Также, по его словам, остаётся не ясно, как белорусские предприятия будут погашать задолженность перед белорусской дочерней компанией «Газпрома» за фактически потреблённый газ, оплату за который они произвели не в полном объёме.

В конце августа, напомним, газета «Коммерсантъ» сообщала о согласовании Москвой и Минском на рабочем уровне новой формулы расчёта цены на российское «голубое топливо».

Отмечалось, что вместо долларовой формулы цены будет применяться полностью рублёвая на основе средней цены на газ в России с повышающим коэффициентом, и таким образом российский газ постсоветской республике в 2017 году будет обходиться примерно на 30% дешевле — 6 тысяч рублей за тысячу кубометров вместо нынешних $132. Однако ни «Газпром Трансгаз Беларусь», ни правительство Белоруссии не подтвердили эту информацию.

Как сообщал ранее в сентябре Александр Новак, задолженность Белоруссии за поставленный российский газ «достаточно высокая». Однако точной её суммы он не назвал. По данным Минэнерго, на конец первого полугодия долг постсоветской республики превышал $270 млн.